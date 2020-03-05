中藥治新冠肺炎有譜？　中藥所：動物模型上證實有效

▲各界積極尋找可有效治療新冠肺炎的方法，並希望透過科學驗證支持其普及。（示意圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

中國中醫科學院中藥研究所（中藥所）4日表示，他們已經完成16種中藥的評價驗證，在動物試驗的結果顯示，這些藥物藥效與臨床療效相吻合，可以顯著減輕模型小鼠的肺部炎性損傷、降低肺組織中病毒載量及炎性因子含量、並提高外周血（不包括骨髓的血液）中免疫細胞的比例。

新冠肺炎疫情爆發以來，中藥在大陸一直被廣泛運用在減緩症狀、紓解患者痛苦等方面，但對於其實際療效一直無法有效證實與掌握，因此中藥所透過研究，構建適合中藥治療新冠肺炎藥效評價的病證結合動物模型，並用此模型完成16種藥物的評價驗證工作，預期3月上旬完成鑑定工作。

▲中藥對新冠肺炎的療效一直受到討論。（圖／取自免費圖庫pixabay）

中國中醫科學院首席研究員崔曉蘭表示，在篩選評價中，他們首次構建了「人冠狀病毒肺炎寒濕疫毒襲肺證小鼠病證結合模型」，突破中藥評價缺少動物試驗依據的瓶頸，為當前中醫藥治療新冠肺炎臨床用藥，以及中醫藥治療經驗向世界推廣提供科學的數據支持。

根據中藥所報告，該模型一共驗證了連花清瘟膠囊、金花清感顆粒、疏風解毒膠囊等中央診療方案中推薦的系列方劑，以及湖北及各省推薦的藥劑如咳速停糖漿、複方芩蘭口服液、熱炎寧合劑、體外培育牛黃、清開靈注射液等一批已用於臨床抗新冠肺炎中成藥品種。

結果顯示，這些藥物可顯著減輕模型小鼠肺部炎性損傷、降低肺組織中病毒載量及炎性因子含量、並提高外周血中免疫細胞比例，藥效與本次臨床療效相吻合。

不過，崔曉蘭也指出，目前上述藥物只是完成初步評價，還需要進一步驗證。「新藥研發是一個漫長過程，從藥學製劑工藝的研究、質量標準研究、穩定性考察、中試放大研究，到藥效學研究以及安全性評價，各期臨床研究，這個程序和西藥是完全一致的。」

大陸國家中醫藥管理局數據顯示，目前全國中醫藥參與救治的新冠肺炎確診病例已經超過6萬例。如醫師張伯禮、劉清泉團隊在武漢進行的102例臨床對照研究結果表明，中西醫結合治療輕症患者，臨床症狀消失時間縮短2天，體溫恢復正常時間縮短1.7天，平均住院天數縮短2.2天，CT影像好轉率提高22%，臨床治愈率提高33%。

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