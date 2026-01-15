日本立憲民主黨、公明黨聯手！　將組新政黨「中道改革」

▲立憲民主黨代表野田佳彥（右）與公明黨代表齊藤鐵夫（左）15日在國會進行會談 。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

日本最大在野黨立憲民主黨15日與昔日執政黨盟友公明黨達成共識，將為了下一屆眾議院選舉成立新政黨，可能命名為「中道改革」。此舉象徵兩黨正式攜手合作，目標是集結中間勢力，對抗首相高市早苗政府。

黨魁會晤達共識 成立新政黨

這項重大決定是由立憲民主黨代表野田佳彥與公明黨代表齊藤鐵夫在國會舉行會談後拍板定案。立憲民主黨與公明黨並不會解散，根據現行計畫，由眾議員退黨後參加新黨；至於參議員與地方議員則會繼續隸屬於立憲民主黨或公明黨。在兩黨整合人馬之後，在眾院的勢力規模將來到170人。

日經中文網指出，為了在選舉中發揮最大戰力，兩黨規劃採用「統一名單」的方式，也就是把雙方候選人列入同一候選人名單，藉此減少無法轉化為議席的死票。

每日新聞提到，針對眾院選舉的合作方案，在比例代表制中，公明黨候選人將取得優先順位，同時小選區中公明黨不提名人選，而是支援立憲民主黨候選人。報導稱，這對過去眾院選舉獲得公明黨支援的自民黨候選人來說，構成打擊。

事實上，公明黨在過去26年都是執政黨自民黨的盟友，但在去年10月兩黨分手，退出執政聯盟。如今公明黨選擇與立憲民主黨合作，成立新政黨，將在小選區與比例代表選舉中相互支援，嘗試團結中道勢力，與首相高市早苗政府抗衡。