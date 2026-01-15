　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本立憲民主黨、公明黨聯手！　將組新政黨「中道改革」

▲▼ 日本立憲民主黨代表野田佳彥（右）與公明黨代表齊藤鐵夫（左）15日在國會進行會談 。（圖／路透）

▲立憲民主黨代表野田佳彥（右）與公明黨代表齊藤鐵夫（左）15日在國會進行會談 。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

日本最大在野黨立憲民主黨15日與昔日執政黨盟友公明黨達成共識，將為了下一屆眾議院選舉成立新政黨，可能命名為「中道改革」。此舉象徵兩黨正式攜手合作，目標是集結中間勢力，對抗首相高市早苗政府。

黨魁會晤達共識　成立新政黨

這項重大決定是由立憲民主黨代表野田佳彥與公明黨代表齊藤鐵夫在國會舉行會談後拍板定案。立憲民主黨與公明黨並不會解散，根據現行計畫，由眾議員退黨後參加新黨；至於參議員與地方議員則會繼續隸屬於立憲民主黨或公明黨。在兩黨整合人馬之後，在眾院的勢力規模將來到170人。

日經中文網指出，為了在選舉中發揮最大戰力，兩黨規劃採用「統一名單」的方式，也就是把雙方候選人列入同一候選人名單，藉此減少無法轉化為議席的死票。

每日新聞提到，針對眾院選舉的合作方案，在比例代表制中，公明黨候選人將取得優先順位，同時小選區中公明黨不提名人選，而是支援立憲民主黨候選人。報導稱，這對過去眾院選舉獲得公明黨支援的自民黨候選人來說，構成打擊。

事實上，公明黨在過去26年都是執政黨自民黨的盟友，但在去年10月兩黨分手，退出執政聯盟。如今公明黨選擇與立憲民主黨合作，成立新政黨，將在小選區與比例代表選舉中相互支援，嘗試團結中道勢力，與首相高市早苗政府抗衡。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 3 6163 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電太甜！本土投顧上修台股目標價喊「2350元」　美股AD

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美商務部：台美投資信保15.7兆　對等關稅降為15%

快訊／台美關稅15%確定「不疊加」　半導體232享最惠國待遇

史上首次！國際太空站醫療撤離　太空人重返地球畫面曝光

今年赴日中國遊客「人數恐砍半」！　改衝亞洲這3國

石油巨頭澆冷水　CNN揭美國已開始「出售委內瑞拉石油」

日本立憲民主黨、公明黨聯手！　將組新政黨「中道改革」

「年終獎金被扣」只剩1個月！　日男持刀砍死社長

假原諒真處決！印度爸溫情把私奔女兒騙回家　田中開槍榮譽殺人

風箏線割喉！男騎車爆血倒地　「狂撥女兒電話」後喪命

拋下300萬年薪！　她「全職替人看家」環遊世界超省錢

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

林家正點頭加入中華隊「毫不猶豫」！　談未來動向鬆口：不排除任何選項

確認無異常金流！張文平均1天「只花445元」　涉8罪不起訴

伊朗宣布關閉領空！　外媒曝美軍「南海航母」全速移防

下波強烈冷氣團「凍3天」洛鞍颱風估今生成

3D模擬張文奪命路徑　檢讀手勢「破平板密碼」查出計畫書

美商務部：台美投資信保15.7兆　對等關稅降為15%

快訊／台美關稅15%確定「不疊加」　半導體232享最惠國待遇

史上首次！國際太空站醫療撤離　太空人重返地球畫面曝光

今年赴日中國遊客「人數恐砍半」！　改衝亞洲這3國

石油巨頭澆冷水　CNN揭美國已開始「出售委內瑞拉石油」

日本立憲民主黨、公明黨聯手！　將組新政黨「中道改革」

「年終獎金被扣」只剩1個月！　日男持刀砍死社長

假原諒真處決！印度爸溫情把私奔女兒騙回家　田中開槍榮譽殺人

風箏線割喉！男騎車爆血倒地　「狂撥女兒電話」後喪命

拋下300萬年薪！　她「全職替人看家」環遊世界超省錢

美商務部：台美投資信保15.7兆　對等關稅降為15%

快訊／台美關稅15%確定「不疊加」　半導體232享最惠國待遇

屏東妹妹房間滑手機　遭親哥闖入「強脫內褲」性侵　

費德勒看到ACE球大笑「你怎麼沒反應」　周杰倫秒變臉：好糗

被「斷崖式分手」怎麼辦？「5個步驟」教你走出情傷

香港驚傳隨機攻擊　男子脅持人質遭警「當面擊斃」影片曝

夜宿女友人住處「錯誤期待」硬上！18歲男性侵下場曝光

《GTA Online》全面禁止「柯克」字眼　深怕模仿效應惹禍上身

阿里山賓館最新房價曝光　最貴「一晚要4.5萬」驚呆網

備戰2026臺南古都國際半程馬拉松南　市府團隊相約每週賽前集訓

【平安餐比較重要】孫女靈魂拷問「回台灣會想我嗎」　阿嬤：半個月後

國際熱門新聞

年終獎金被扣　日男持刀砍死社長

赴日中國遊客恐砍半　改衝這3國

ISS首次醫療撤離！太空人重返地球畫面曝

空服員起降「手塞腿下」　專家揭保命真相

快訊／路透：川普決定攻擊伊朗　24小時內發動

川普減稅換台積電加碼蓋5廠　三星淪苦主

川普祭25%晶片關稅　白宮：減少對台依賴

研究：不沾鍋1道刮痕可釋出230萬塑膠微粒

南韓前總統尹錫悅涉內亂罪　檢求處死刑

CNN：川普已開始出售委內瑞拉石油

風箏線割喉！男爆血倒地　狂撥女兒電話亡

拋300萬年薪　「全職替人看家」環遊世界

新進病患「沒喉結」　遭壓制洩慾

便宜到傻眼　6款二手車CP值超高

更多熱門

相關新聞

高市擬定2／8改選　刷新日本最短選戰紀錄

高市擬定2／8改選　刷新日本最短選戰紀錄

日本首相高市早苗傳出計畫於下週一（19日）正式宣布解散眾議院，並初步鎖定在2月8日舉行大選。這場選戰不僅是高市為了鞏固執政權的豪賭，更因「閃電解散」的速度與時機，一舉刷新了日本戰後多項政壇歷史紀錄，引起國際高度關注。

川普減稅換台積電加碼蓋5廠　三星淪苦主

川普減稅換台積電加碼蓋5廠　三星淪苦主

金與正：修復南北關係不可能成真

金與正：修復南北關係不可能成真

南韓前總統尹錫悅涉內亂罪　檢求處死刑

南韓前總統尹錫悅涉內亂罪　檢求處死刑

關西機場跨年連假「5萬台灣人入境」

關西機場跨年連假「5萬台灣人入境」

關鍵字：

立憲民主黨公明黨中道改革日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

女童買完包子亡　初判死因多重器官衰竭

載班花夜衝陽明山！18歲男大生「嗨到心肌梗塞」同學嚇傻

女師昏迷醒來躺保全懷裡　怒告被揉胸舌吻

柯蕭確定披美國隊戰袍

台積電太甜！本土投顧上修台股目標價喊「2350元」　美股ADR狂飆

約黃仁勳吃担仔麵？魏哲家神回一句話

「嘴硬心軟」星座Top 3 ！

快訊／2飆股明起「抓去關」　低軌衛星耀登、散熱業高力上榜

11歲女童感冒後猝逝！高大成揭致命關鍵

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

海軍下士擊發T91步槍　撿回一命涉毀用彈藥罪

WBC經典賽中華隊場次全數售完

「洛鞍」逆勢生成　氣象署揭密1月颱很罕見？

「死前幹票大的」　張文熱衷搜尋虐待資訊

更多

最夯影音

更多
底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！
張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面