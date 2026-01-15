新北考生有福了！學測應援「鐵定包中」　11處考場免費送包種茶

▲包種茶不僅是考生必備，也推薦贈送給身邊面臨求職或創業考驗的親友，傳遞祝福。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

115學年度學科能力測驗將於1月17日至19日舉行，新北市農業局以在地好茶為學子祈福，準備限定款「鐵定包中」包種茶包。即日起，考生可憑准考證至新北市農會文山茶推廣中心免費索取；考試期間，亦可於新北市各考場考生休息區限量領取，預祝考生「包中」理想校系。

農業局說明，1月17日至19日為115學年度學科能力測驗，為替考生加油打氣，新北市農業局免費提供「鐵定包中」包種茶包。即日起，持准考證即可至新北市農會文山茶推廣中心（新北市新店區北新路3段148號）索取；考試期間，亦可於新北市11處考場考生休息區限量領取，考場包括：華僑高中、海山高中、板橋高中、新莊高中、丹鳳高中、新北高中、三民高中、永平高中、錦和高中、光復高中及新店高中。冬日飲用包種茶不僅暖身醒腦，更取其「包種」諧音寓意「包準考中」，為考生帶來金榜題名的好彩頭。

▲即日起歡迎索取免費「鐵定包中」包種茶包，祝福考生包中金榜。

新北市為全臺包種茶最主要產區，包種茶以獨特的蘭花與梔子花清香聞名，是全臺最「香」的特色茶。新北市農會文山茶共同產銷推廣中心主任翁啟二表示，包種茶諧音「包中」，象徵應試順利、金榜題名，不僅適合考生飲用，也推薦贈送給求職或創業的親友，傳遞成功祝福。邀請大家一同品嘗包種茶，感受茶香、增添好運、創造佳績。

農業局長諶錫輝指出，新北市擁有全國最多的冠軍製茶師，精湛製茶技術讓新北好茶屢獲國際大獎，期許考生與新北包種茶一同「包中」理想校系。農曆新年將至，也歡迎市民支持在地優質農產，品味包種茶幽雅鮮爽的花香。即日起，欲領取茶包可至新北市農會文山茶推廣中心（新北市新店區北新路3段148號）洽詢。