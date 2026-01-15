　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

石油巨頭澆冷水　CNN揭美國已開始「出售委內瑞拉石油」

▲外媒曝委內瑞拉12油輪暗中離港。圖為停泊在委內瑞拉卡貝略港的油輪（圖／路透）

▲停泊在委內瑞拉卡貝略港（Puerto Cabello）的油輪（資料照／路透）

記者吳美依／綜合報導

一名政府官員證實，美國已完成首筆委內瑞拉石油交易，銷售金額高達5億美元，未來幾天至幾周，預期還會有更多筆交易。美國總統川普月初下令逮捕委內瑞拉總統馬杜洛後，就明確表示他計畫開發該國豐富的石油資源。

CNN指出，截至14日，外界對於這個第一筆石油交易的細節尚不清楚，白宮發言人羅傑斯（Taylor Rogers）在聲明中強調，「總統川普的團隊正在促進與石油公司積極且持續的對話，這些公司已準備好並且願意做出前所未見的投資，重建委內瑞拉的石油基礎建設。」

《路透社》則於14日報導，相較於加拿大等國的原油，委內瑞拉原油正以折扣價格向貿易商兜售。

▲▼川普9日在白宮東廳會見石油公司高層。（圖／路透）

▲川普9日在白宮會見石油公司高層。（圖／路透）

川普9日宣稱，石油業將投資至少1000億美元，重建委內瑞拉受創的能源部門，但這項數字的來源尚不明確。不過，在同日舉辦的白宮會議上，美國能源巨頭高層紛紛對於進軍委內瑞拉表達懷疑，儘管歷經冗長會談，川普及其高層幕僚仍未取得企業投入數十億美元的重大承諾。

艾克森美孚（ExxonMobil ）執行長伍茲（Darren Woods）更直言「根本無法投資」，因為委國必須先建立一系列法律與商業架構，業界才有辦法開始評估投資報酬率。

01/13 全台詐欺最新數據

幕後／黃國昌要一個「過程」　美方給足面子！結果卻跟預期有大落差

幕後／黃國昌要一個「過程」　美方給足面子！結果卻跟預期有大落差

民眾黨主席黃國昌近日閃電訪美，期間會晤美國國務院、戰爭部等政府部門，返台後召開記者會。據了解，在此行安排前，美方所獲知與解讀的訊息，黃並非不支持，只是需要一個「過程」，讓他深入了解實情，未來比較能夠支持國防相關預算或特別預算；美方獲知需求後，馬上以高度誠意安排這個「過程」，正是此趟美國行，只是返台記者會所釋出的部分訊息，與美方的認知與預期範疇有不小的落差。

美轟伊朗4目標曝光　專家點出1隱憂

美轟伊朗4目標曝光　專家點出1隱憂

烏克蘭宣布　能源緊急狀態

烏克蘭宣布　能源緊急狀態

和談卡關　川普歸咎澤倫斯基

和談卡關　川普歸咎澤倫斯基

川普：伊朗政權可能垮台

川普：伊朗政權可能垮台

石油委內瑞拉川普能源原油

