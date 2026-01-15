石油巨頭澆冷水　CNN揭美國已開始「出售委內瑞拉石油」

▲停泊在委內瑞拉卡貝略港（Puerto Cabello）的油輪（資料照／路透）



記者吳美依／綜合報導

一名政府官員證實，美國已完成首筆委內瑞拉石油交易，銷售金額高達5億美元，未來幾天至幾周，預期還會有更多筆交易。美國總統川普月初下令逮捕委內瑞拉總統馬杜洛後，就明確表示他計畫開發該國豐富的石油資源。

CNN指出，截至14日，外界對於這個第一筆石油交易的細節尚不清楚，白宮發言人羅傑斯（Taylor Rogers）在聲明中強調，「總統川普的團隊正在促進與石油公司積極且持續的對話，這些公司已準備好並且願意做出前所未見的投資，重建委內瑞拉的石油基礎建設。」

《路透社》則於14日報導，相較於加拿大等國的原油，委內瑞拉原油正以折扣價格向貿易商兜售。

▲川普9日在白宮會見石油公司高層。（圖／路透）

川普9日宣稱，石油業將投資至少1000億美元，重建委內瑞拉受創的能源部門，但這項數字的來源尚不明確。不過，在同日舉辦的白宮會議上，美國能源巨頭高層紛紛對於進軍委內瑞拉表達懷疑，儘管歷經冗長會談，川普及其高層幕僚仍未取得企業投入數十億美元的重大承諾。

艾克森美孚（ExxonMobil ）執行長伍茲（Darren Woods）更直言「根本無法投資」，因為委國必須先建立一系列法律與商業架構，業界才有辦法開始評估投資報酬率。