新北泰山公寓4樓起火！濃煙狂竄　5樓住戶受困1人送醫

▲泰山公寓4樓火警，濃煙狂竄。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、閔文昱／新北報導

新北市泰山區15日晚間發生住宅火警，明志路三段一棟公寓4樓突然起火，現場竄出大量濃煙，一度造成樓上住戶受困。警消獲報後迅速趕抵，火勢很快被控制，並成功引導多名住戶疏散，其中一名5樓住戶預防性送醫檢查，所幸意識清楚、無明顯外傷。

4樓起火濃煙狂竄 出租套房住戶受困

消防局指出，火警發生於晚間約6時，地點位在泰山區明志路三段202號。起火點位於公寓4樓，疑似後側房間內冒出火煙。由於該棟公寓5樓設有多間出租套房，濃煙迅速向上竄升，不少住戶因視線不良、不敢貿然逃生，紛紛躲在房內打電話向外求救，現場一度相當緊張。

接獲報案後，消防人員立即佈署水線上樓搶救，發現起火戶大門未關，隨即進入室內射水滅火，火勢在短時間內即被撲滅，並持續灑水降溫，避免復燃。

電器起火釀禍 1人預防性送醫

據了解，最早報案的是起火戶屋主，他表示房間內電器突然起火，發現異狀後立即自行逃生。消防人員初步研判，起火原因疑為電器因素，但確切原因仍有待後續鑑識釐清。

消防隊員隨後逐層搜索，將受困在5樓的住戶逐一引導下樓，其中一名住戶因吸入濃煙，預防性送往醫院檢查，所幸意識清楚、無外傷，並無生命危險。