今年赴日中國遊客「人數恐砍半」！　改衝亞洲這3國

記者吳美依／綜合報導

香港《南華早報》14日引述一份市場預測數據報導，受到日本首相高市早苗「台灣有事」發言影響，2026年中國赴日旅客人數，預期比2025年減少將近5成，但整體海外旅遊市場仍將進一步成長，韓、泰、越3國更是最熱門地點。

台灣有事發酵 中國遊客赴日恐砍半

根據行銷科技公司華凱營銷（China Trading Desk）14日發布的市場預測數據，今年中國赴日旅客人數恐怕只剩480萬至580萬人次，與2025年相比幾乎砍半。

中國遊客劇減，主要原因是北京不滿高市早苗「台灣有事論」，因此呼籲國民抵制、自主減少赴日旅遊。消息人士透露，中國相關部門指示國內大型旅行社，要將訪日旅客數量控制在過去的6成以下。

中國海外旅遊成長 這三國最熱門

不過，2026年中國前往海外（含香港）的遊客人數將達到1.65億至1.75億人次，高於2025年的1.55億人次。其中，南韓、越南、泰國被視為最受歡迎的旅遊目的地。對於中國遊客而言，這些亞洲國家不僅交通便利，觀光景點也深受他們青睞。

此外，近期人民幣走勢強勁，以及多國擴大實施的免簽政策，也成為吸引中國遊客的關鍵因素。俄羅斯去年12月起開放中國旅客免簽入境，土耳其本月跟進實施，柬埔寨則計畫6月至10月對中國遊客實施免簽政策。