大學學測1／17起連考3天　新北部分考場紅線可臨停接送

▲新北市中和區錦和高中錦和路側人行道。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

115年大學學科能力測驗將於1月17日至19日一連舉行3天，新北市共設置11處考場。為協助考生順利應試，新北市交通局已協調公車業者於考試期間加密發車班次，並於新莊高中等7所考場周邊開放部分紅線，供考生家長臨時停車接送。

交通局專門委員林昭賢表示，交通局已會同新北市政府警察局評估各考場周邊道路交通狀況，決定於新店高中、新莊高中、丹鳳高中、新北高中、三民高中、永平高中及錦和高中等7所考場周邊，於考試日開放部分紅線供家長臨停接送。開放時段為每日上午7時至下午3時30分，1月18日因應考程延長至下午5時30分。

▲新北市中和區錦和高中前錦和路段。

此外，部分考場周邊人行道亦將開放機車及慢車停放，採斜向停放一列為限，並須保留至少1.8公尺以上行人通行空間。不過交通局也特別提醒，路口10公尺內、公車站、消防栓周邊，以及有妨礙人車通行之處，仍全面禁止停車。

交通局說明，各考場周邊開放臨停紅線路段包括：新店區新店高中前中央路；新莊區新莊高中前中平路、丹鳳高中前龍安路；三重區新北高中前三信路；蘆洲區三民高中前復興路；永和區永平高中前仁愛路及永平路；中和區錦和高中前錦和路等部分路段，詳細位置可參考附表。

交通局也指出，多數考場均鄰近捷運站或公車站，呼籲考生與家長多加利用大眾運輸工具前往考場。考試期間警方也將加強取締違規停車，以維護考場周邊交通安全與秩序，確保考試順利進行。

▲▼開放試場周邊道路紅線臨停與人行道停車建議路段一覽表（點圖可放大）。