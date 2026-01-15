公私協力守護安平水域　載客小船公司即時出手救回溺水民眾

▲台南安平碼頭發生民眾溺水事件，立驛國際有限公司人員第一時間發現異狀，立即通報消防並協助成功救援。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

公私協力不只寫在紙上，而是關鍵時刻真的發揮成效，立驛國際有限公司日前才與台南市安平區公所簽署「公私協力築起救災防線」合作備忘錄（MOU），隔天立刻派上用場，成功在安平碼頭救回一名溺水民眾，為生命搶下寶貴時間。

立驛國際有限公司於2026年1月14日正式與安平區公所完成MOU簽署，宣示企業投入公共安全、強化水域救援的決心。沒想到合作才剛啟動，15日安平碼頭即發生民眾溺水意外，立驛國際人員第一時間察覺異狀，立即啟動內部應變流程，同步通報台南市消防局安平消防分隊。

現場人員迅速展開救援，並與消防人員無縫銜接，把握溺水救援最關鍵的黃金時間，在專業救護處置下，成功將溺水民眾救回，避免一場原可預見的憾事發生。

立驛國際有限公司表示，自公司投入安平運河載客服務以來，已累計協助完成三起溺水救援案件，長期與消防單位保持即時聯繫，將企業社會責任（CSR）落實在第一線行動，而非停留在口號。

市長黃偉哲指出，災害救援最關鍵的就是時間，特別感謝立驛國際有限公司主動扮演第一線守護角色，透過公私協力模式，補強政府救災能量，共同為市民安全築起更穩固的防護網。

消防局局長楊宗林也肯定立驛國際長期守護安平碼頭水域安全，並與消防體系保持高度默契的即時通報與配合，大幅提升整體救災反應效率。

第六救災救護大隊大隊長邱淵明進一步表示，未來將持續與立驛國際有限公司合作，推動「防溺趣味宣導」等水域安全教育活動，透過貼近民眾的宣導方式，強化風險意識，從源頭降低溺水事故發生機率。

當制度遇上行動、當承諾經得起考驗，公私協力不再只是標語。立驛國際有限公司以一次次即時出手，默默守住安平水域，也守住了最不能重來的東西——生命。

