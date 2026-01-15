新北新莊行動治理座談　侯友宜：加速建設打造核心都會區

▲侯友宜細數新莊地區近幾年的蛻變及未來規劃。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（15日）率領市府各局處團隊前往新莊區公所，與轄內84位里長舉辦「行動治理」座談會，傾聽地方心聲。會中針對第二生命紀念館評估、公園設施優化及電纜地下化等多項地方關切議題逐一討論。侯友宜感謝里長及民意代表提出建言，並責成各局處與地方密切合作，攜手實現新莊發展願景。

侯友宜表示，新莊近年來持續蛻變，是未來銜接北北基桃的重要核心。隨著副都心、塭仔圳市地重劃，以及多項軌道建設陸續推動，新莊發展潛力無限。近年已新增多處公園綠地，廟街風華再現，市場改建、第二國民運動中心、社福中心、大學城、醫療設施、抽水站及污水下水道等建設也持續推進，目標打造新莊成為北北基桃核心都會區。

▲侯友宜向里長致意，感謝提案打造地方願景。

針對里長關心的建國一路電纜地下化工程，經濟發展局表示，台電已於2025年底完成設計，工程預計於2026年下半年完工，屆時將改善市容景觀，還給市民乾淨整齊的天際線。

此外，部分里長反映新莊生命紀念館塔位不足，建議評估興建第二生命紀念館。民政局說明，截至2025年12月，新莊生命紀念館尚有約1,819個櫃位可供使用，5樓增櫃工程已完工，可再增加3,438個櫃位，並已公告辦理抽籤選位；同時增設廣場天幕，優化追思環境，後續將視實際需求評估興建第二生命紀念館的可行性。

▲侯友宜與新莊里長們合影。

針對里長建議全面優化「快樂公園」環境，工務局指出，為避免過多構造物影響使用安全，設計階段已就植栽配置、主題遊戲區及廣場區遮陽棚、涼亭等設施進行整體考量。因應民眾機車停車需求，也已於2025年底將機車停車格由12格增設至79格，後續並將評估於沙坑區設置告示牌，禁止民眾攜帶貓狗進入，以維護環境衛生與遊憩品質，讓家長帶著孩子遊玩更加安心。

民政局長林耀長表示，新莊區自2019年至2025年間，行動治理座談會共列管129件地方建議案，目前已解除列管126件，達成率高達98%。未來市府將持續傾聽基層聲音，回應地方需求，讓市政建設更貼近民意。