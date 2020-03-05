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巴基斯坦捐出全國醫院庫存口罩！陸：疫情只是一時「友情是長久的」

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▲▼南京向武漢提供口罩等醫療資源,武漢肺炎。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲疫情發生後，口罩成為重要物資。（圖／路透社，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

新冠疫情發生以來，中國大陸得到了許多來自國外的援助，這之中也包含了截至目前仍非常短缺的防疫物資，大陸外交部副部長馬朝旭5日表示，疫情發生後，巴基斯坦拿出全國醫院庫存的口罩捐贈給中國，「疫情是暫時的，但友情和合作是長久的，國際社會對我們提供的同情和支持，中國人民將銘記在心。」

馬朝旭在國新辦的新聞發佈會上指出，截至3月2日，共有62個國家和7個國際組織向中國捐贈了口罩、防護服等中國急需的疫情防控物資，「緬甸向我們提供大米、斯里蘭卡提供紅茶、蒙古捐贈3萬隻羊，巴基斯坦拿出全國醫院庫存的口罩捐贈給我們，這些都是雪中送炭，患難見真情，我們將銘記在心。」

▲▼ 武漢肺炎,武漢大學中南醫院。（圖／路透社）

馬朝旭表示，大家可能也都聽說過一個感人的故事，蒙古國有一位在華讀書的10歲小姑娘，她拿出自己的999元零花錢，分別捐給湖北等三個地方，每個地方捐333元，希望病毒能夠「快快散（3）去」，這個良好的祝願使人非常感動。

馬朝旭指出，中國主要依靠自己的力量來應對疫情，同時也感謝國際社會提供的真誠援助，「我們一直講，疫情是暫時的，但友情和合作是長久的。國際社會對我們提供的同情和支持，中國人民將銘記在心。」

▲▼新型冠狀病毒感染肺炎。武漢肺炎，疫情，口罩。（圖／路透）

馬朝旭還說，新冠肺炎疫情在許多國家出現，呈現多發快發態勢，面對這個情況，中國盡己所能向一些國家提供幫助，「比如，我們已經向巴基斯坦、日本、非盟等提供了檢測試劑，向很多國家分享了治療方案，我們將根據疫情的發展，在繼續做好本國疫情防控的同時，繼續同各國開展不同形式的國際合作，在力所能及的範圍之內向外方提供支持。」

馬朝旭強調，在全球化時代，各國的命運是相連的，應該說是休戚相關，人類社會是一個「你中有我、我中有你」的共同體，面對疫情，任何一個國家都難以獨善其身，「面對公共衛生安全這樣的全球性挑戰，是同舟共濟還是以鄰為壑？是並肩作戰還是隔岸觀火？是雪中送炭還是落井下石？這個答案是不言自明的。」

最後，馬朝旭還引用了世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞的話，他指出，譚德塞秘書長有一句話說得好，「病毒已經發起進攻，我們必須加入人類抗擊病毒並最終取得勝利的大合唱中，這是對我們每個人的威脅，我們必須團結如一人。」

▲▼新型冠狀病毒感染肺炎。武漢肺炎，疫情，口罩。（圖／路透）

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