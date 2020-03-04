藍週五考紀會「偷渡」傅崐萁？ 　田方倫：要就寫進議程不用東躲西藏

▲中常委田方倫受訪。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨週五將召開考紀會，將討論黨主席與中常委補選期間的檢舉案件，黨內擔憂可能偷渡傅崐萁黨籍案。對此，中常委田方倫4日表示，考紀會代理主委周守訓主委應該要把議程一次寫清楚，把要討論的事項寫進議程，大方的討論，不需要東躲西藏。

田方倫說，目前考紀委員開會通知已經發出去了，他們希望在禮拜五之前開，討論項目包含這段時間有人檢舉黑函、送禮或者請客的問題，至於這些到底適不適合在考紀會處理，以及會不會出現偷渡問題，周守訓主委應該要把議程一次講清楚。

他表示，周守訓應該在中常會上講一下這周五考紀會議程為何，否則很多案子很不明確。國民黨現在很重要的是公開、透明還有制度化，如果說要討論的東西，不公開、不透明，卻都想要偷渡的方式的話，當然是會讓全國人民對國民黨再一次的不信任。

他強調，考紀會要討論什麼就大大方方的討論，如果要針對什麼案子去研究或制度檢討，就大方公開來講，不需要東躲西藏，因為考紀會跟中常會不一樣，中常會有的時候是委員會臨時提案，但是考紀會應該都是有既定議程去做討論的。

田方倫也說，當然若其中仍有其他的臨時動議的話，事後也要來看看到底是哪些考紀委員，用臨時動議的方式提供意見。倘若明明就是代理主委想要去通過的議案的話，就應該要把事項寫進議程。