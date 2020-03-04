吳斯懷徵國會助理月薪30K↑　「我想多聽年輕人意見當參考」

記者袁茵／台北報導

近日有網友發現，人力銀行徵才網頁中，出現某個立法委員國會辦公室的徵才啟事，其開出月領3萬以上的薪資，經與各辦公室電話進行比對後，發現這個立委就是備受討論的國民黨立委吳斯懷。吳斯懷4日受訪時表示，勞動部規定的最低薪資是2萬多，他想錄用年輕人，開薪資3萬起跳，會視工作表現來調整實際薪水。

針對徵國會助理開3萬薪資，吳斯懷4日在立院受訪時提到，這個不值得探究，因為勞動部最低勞動薪資是2萬多元，那他們最主要是徵年輕人，希望以3萬元起跳，會看對方的工作表現、經驗，且適當依照其工作績效來調整，「這都很有彈性的！」





▲國民黨立委吳斯懷。（圖／記者陶本和攝）

吳斯懷說，很多委員都在徵才，因為現在新會期開始，需要的人力都還沒到位，「我想這是大家都在徵才，我們也在徵才，而且特別強調是要年輕人，我希望聽聽年輕人的意見，從他們的角度、觀念來做參考依據。」至於有無找到人了？吳斯懷說還在徵尋中。

▲吳斯懷辦公室徵國會助理。（圖／翻攝自人力銀行網頁）

根據人力銀行上的徵才資訊顯示，吳斯懷辦公室未將立委名字公布出來，僅寫著「某立法委員國會辦公室」，工作內容為：「負責委員問政質詢稿撰寫」、「撰寫法律、預算及一般行政提案」、「處理文宣等小編（如LINE.FB等）工作」、「選民服務」及「一般行政業務」。薪資部分則開出月薪30,000元以上，預計徵求1至3人，截至記者完稿前已有11至30人投遞履歷。

仔細查看「某立法委員國會辦公室」完整頁面，會發現上面留有辦公室電話號碼，仔細比對即可發現，與吳斯懷在立法院網站留下的電話號碼相同。值得一提的是，這個「某立法委員辦公室」經營理念為「如果你是熱愛『台灣』這塊土地，願意捍衛及守護你我自己的國家『中華民國』，那麼我們誠摯地邀請您加入立法委員的團隊，即使您沒有經驗，那是可以學習的，重要的是您要有積極向上 努力奮進的行動及實踐力。」

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▼比對電話號碼即可發現，「某立法委員國會辦公室」電話與吳斯懷在立院網站中的號碼相同。（圖／翻攝自人力銀行、立法院網頁）