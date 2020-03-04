江啟臣估國民黨主席補選投票率3成：我覺得我會贏！





▲江啟臣。（圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／綜合報導

國民黨主席補選7日登場，候選人江啟臣4日接受廣播節目專訪，針對自己的選情，他相當有自信「我覺得我會贏」。不過，對於這次的投票率，他表示，依照過去經驗「有3成就不錯了」。

江啟臣4日接受廣播節目專訪，被問到選情評估如何？他認為，依照過去黨主席補選經驗，2016年前國民黨主席與嘉義市長黃敏惠的角逐，投票率為3成3。他表示，由於同樣是補選，再加上這次新冠肺炎疫情影響下，投票率約為3成左右。

提到對國民黨來說佔有相當重要位置的黃復興黨部，江啟臣也解釋，外界對黃復興都有一種刻板印象，可能認為他們是投票部隊或是會聽從黨的，另外還有人覺得他們比較有可能投給軍系人馬。「但這樣的印象一直在改變」江啟臣強調，黃復興黨員在意的是這個黨，而不是人，投票行為也非一面倒，所以不應該用二分法的角度去看待；同時，對於基層黨員，他更期望是「扁平化高層、強化基層」的方式去改革。

「我覺得我會贏！」對於選情，江啟臣相當有自信。他點出，原因是自己比較從「基層黨員反映」看待選情。另外，他也提及日前的「抹黑文宣」風波，重申「我反對台獨」。

江啟臣說，走基層的時候，發現有黨員收到匿名表格，有同樣是黨主席候選人郝龍斌及他的競選政見比對文宣，但表格卻把他的台灣優先政見直接寫成「台獨優先」，讓他相當氣憤。希望黨中央可以有所處理並做正式表態。

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