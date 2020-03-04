文宣抹黑是「台獨」　江啟臣批：根本是「中共同路人」思考

▲江啟臣秀出抹黑文宣。（圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／綜合報導

國民黨主席補選7日登場，候選人江啟臣4日接受廣播節目專訪，針對自己的選情，他認為自己會贏，不過對於日前傳出一張「抹黑文宣」，江啟臣認為此舉是「破壞黨內團結」，更直批「這根本是中共同路人的思考」。

江啟臣4日接受廣播節目訪問，談到7日登場的國民黨主席補選，他特別說明近日傳出的抹黑文宣一事，指日前收到一份匿名表格，把同是候選人的郝龍斌與江啟臣的政見進行比對，但卻有許多不合理之處。江啟臣再次強調「我反對台獨」，因為表格中把他的「台灣優先」政見，直接寫成「台獨優先」，讓他相當氣憤並直批，這份表格「根本是中共同路人的思考」。

而對於本週六登場的國民黨主席補選，他對自己的選情相當有自信，並預估在各方面影響下，投票率約為3成。另外，外界對於黃復興黨部的評判，他則說黃復興黨員對黨的忠貞還有愛護不應該用二分法的角度去看。

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