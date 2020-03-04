宜蘭縣議員林騰煌遭控當選無效　逆轉改判當選有效確定

▲宜蘭蘇澳鎮縣議員林騰煌遭控當選無效，逆轉改判當選有效確定。（圖／記者游芳男攝）

記者吳銘峯／台北報導

國民黨籍宜蘭縣議員林騰煌，涉嫌以每票1000元向選民賄選買票，被檢方提起民刑事訴訟。刑事部分，林騰煌一審遭判有罪，但二審逆轉改判無罪。另外民事當選無之訴，一審也判決他當選無效，但高等法院4日二審也逆轉，改判他當選有效確定。

71歲的林騰煌曾任蘇澳鎮代會副主席，後競選蘇澳鎮長並成功連任。他5年前鎮長卸任後轉戰縣議員，以156票之差高票落選。他去年九合一大選時再度參選，並拿下5275票順利當選，成國民黨在蘇澳鎮選區唯一提名、當選的縣議員。

但他參選後就爆出賄選事件。有選民提出檢舉，指稱林騰煌在投票前親自到某林姓鎮民住處送錢，疑似以每票1000元、總計5000元代價，向林姓鎮民一家5口買票。檢方獲報後，搜索林騰煌住處及競選總部，並在投票日前向法院聲請羈押獲准，林騰煌成為宜蘭縣首位遭收押的縣議員候選人。最後林騰煌順利當選，但檢方仍提起公訴，一審法院認定有罪，判刑3年2月、褫奪公權3年。但上訴二審後，高等法院卻逆轉改判林騰煌無罪，目前上訴第三審審理中。

除了刑事賄選部分以外，宜蘭地檢署也對林騰煌提出民事當選無效之訴，一審宜蘭地院去年7月間判決當選無效，內政部也隨後發函將林騰煌停權。當選無效之訴上訴二審後，高等法院4日也出現改判，改判駁回檢方之訴，全案不得再上訴，亦即林騰煌當選有效確定。

高院在改判理由中指出，提出檢舉2名證人，供述中對於放置款項地點、就收取賄款後之行程，均有前後不一的狀況，其中張姓女證人因其姪子與林騰煌乾兒子有車禍糾紛，證詞更是可疑。因此高院認為證人之言不可信，才會做出改判。

