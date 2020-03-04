200人塞會議室「沒戴口罩」　藍綠立委怕中標：15部會幕僚請離席

▲立法院財政等聯席委員會審查 「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，會場塞滿200多人。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

立法院財政委員會4日召開聯席委員會，會場塞進多達15個部會，國民黨立委林德福估場內塞了起碼200人，認為在疫情期間有風險。對此，擔任財委會召委的民進黨立委莊瑞雄則當場裁示，請部會相關連絡人離席，以減少會議室的群聚密度。

林德福表示，衛福部長陳時中有提到，不要有大型聚集場所，但是今天看到財政委員會的會議室裡面，大概有200多人，這裡又有部會首長，如果冠狀病毒有一人中鏢，那不是全部都中？

林德福向莊瑞雄表示，是不是可以請部會的幕僚經過篩選？莊瑞雄表示，這講得滿有道理的，院內委員如果有狀況也會是國安危機，「不然這樣，有15個部會參加這次聯席，那麼請最後一排，各部會聯絡人那些，是不是（離席」。

莊瑞雄表示，大家都是各部會的菁英，現在也沒有特別的需要聯絡，戴著口罩坐著也不舒服。隨後，議事人員也提醒，有借另一間會議室可以給這些幕僚休息，莊瑞雄則裁示，請幕僚們先到另一間會議室，如果有需要或必要，再請相關幕僚到財政委員會說明即可。

▼立法院財政等聯席委員會審查 「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，會場塞爆200多人。（圖／記者屠惠剛攝）



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