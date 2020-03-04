小三通停航重創觀光！下半年國旅補助上路　「跟團去離島玩」最優惠

▲小三通停航重創離島觀光。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情肆虐，觀光產業大受影響，交通部為振興國旅，計劃在今年下半年推出國旅補助計畫，總經費約20億元，相關方案將於5月完備。觀光局長周永暉今日表示，考慮到小三通暫停重挫離島觀光，屆時對於離島的補助會比本島優惠，且團客加碼也會更多，等於跟團去離島玩將會得到最多補助。

觀光局初步擬定國旅補助計畫，交通部次長黃玉霖日前指出，將在中央流行疫情指揮中心宣佈疫情緩和、適合旅遊後，推出相關補助計畫。

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▲國旅補助預計下半年上路。（圖／記者李宜秦攝）

周永暉表示，國旅補助將以跨縣市方式辦理，如北北基一區，預計在下半年、以一季為辦理時間。他今日指出，由於離島受到小三通停航影響，觀光產業衝擊很大，因此屆時離島補助會比本島更優惠，另團客加碼也會比散客更多，可能會是史上最優惠。

觀光局自2018年起，推出7大觀光補助計畫，包括「花蓮遊・花蓮加油」2.1億、「獎勵南灣旅遊」9500萬、「山海戀」1750萬、「前進宜花東・高屏暖冬遊」8.3億、「擴大暖冬」9.8億、「春遊」8.6億、「秋冬遊」36億，總經費56億元。

觀光局去年9月推出擴大國旅秋冬遊，自由行、團客最高皆可補1,000元，周日至周五均適用，若至離島自由行者，還可再多使用一次補助，且不分平假日均補1,000元，等於自由行旅客最多可享2,000元補助。此外還搭配夜市券、溫泉券等優惠。