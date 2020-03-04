台灣防疫全球肯定！史丹佛大學副教授「美國期刊專文肯定」

▲蔡政府處理防疫備受世界肯定。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情在全球持續延燒，台灣因為優異的防疫表現成功被世界看見，各項措施成為他國跟進的範本，各國網友「讚聲」不斷。史丹佛大學副教授C. Jason Wang在美國醫療協會期刊（The Journal of the American Medical Association）3日刊出專文，肯定台灣政府透過大數據分析、新技術與主動檢測來防範武漢肺炎的成果。

史丹佛大學副教授C. Jason Wang在美國期刊發表專文《台灣對COVID-19的回應：大數據分析、新技術和主動測試》。C. Jason Wang，中文姓名王智弘，他在文中從2003年台灣應對SARS的經驗談起，指出「了解台灣預防大規模流行病所採取的措施有效性，對其他國家可能具備指導性的意義。」

王智弘強調，針對前往醫療院所就診人士，台灣政府結合健保數據庫與移民署的出入境資料，創建大數據分析，搭配過往健康狀況、回溯過去14天的航班紀錄，讓醫護人員可以即時掌握就診人士的出入境及旅行史，並且進行傳染風險的分類；台灣政府也善用資通訊技術，讓出入境旅客得以利用網路進行線上健康申報，以及追蹤需居家隔離者的手機訊號來確定行蹤。這些都是在武漢肺炎疫情爆發以來首創的新技術。

王智弘提到，去年12月31日，世界衛生組織收到中國大陸通報的「武漢不明肺炎」時，台灣政府就已經在當天召開應對會議，針對來自武漢的旅客進行查驗，並且在五天後就將檢測時間擴大到過去14天內曾到武漢、返台時出現發生或呼吸道感染症狀者；1月20日，中國大陸傳出零星病例時，台灣則是成立中央流行疫情指揮中心，全力應對。

口罩相關政策，包括限制出口、政府增資擴產、價格統一與實名制購買，也是王智弘特別肯定的防疫措施，認為這些政策與每天報告疫情的記者會，都讓台灣公民感到安心，也是台灣政府能夠在「危機中的不確定性和時間限制下做出艱難決策」，保護國人利益的典範案例。

王智弘在台灣出生，自小移民美國，大學就讀麻省理工學院，後來在哈佛大學醫學院拿到醫學博士學位，另於蘭德研究所(RAND)拿到公共政策博士。目前是史丹福大學副教授，以及史丹福醫學院醫療預防及成果政策研究中心主任。