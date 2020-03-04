國家隊新機具正式上工　華新醫材早晚2班日增30萬片口罩

記者唐詠絮／彰化報導

新冠肺炎疫情全球大爆發，口罩已經成了不可缺的民生必需品，政府斥資2億規畫建置60條口罩產線，預計從3月初達到日產1千萬片的產能，全台第3大口罩製造商華新醫材集團，上午也有3台新機具加入生產，象徵全台新產線將全面啟動，董事長鄭永柱受訪時強調，每天將以早晚班的方式達到日產30萬片產能。

▲華新醫材國家隊新機具正式啟動。（圖／記者唐詠絮攝）

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▲華新醫材董事長鄭永柱感謝永靖機械公司的協助。（圖／記者唐詠絮攝）

鄭永柱表示，感謝有國家隊協助及永靖機械公司的菁英們，協助從星期一進駐連線跟調機，3部機器用3.5天完成，才能如此快速跟精準的讓口罩機器如期上線。

▲華新醫材3台新機具將日產30萬片口罩。（圖／記者唐詠絮攝）

鄭永柱指出，3部新機具需要20名人力，會有10名國軍加入生產線，未來採用2班制加班也可用3班制的方式，目前4樓已經整建完成，將再增加3部機器，也已經送經濟部核准中，這樣就有6部機器加入生產線，一天將有60萬片口罩。

▲華新醫材員工認真的檢查每一片口罩。（圖／記者唐詠絮攝）

鄭永柱在受訪時也說，經過這一次口罩的需要，政府經濟部及工業局全力的投入，機械業也升級、材料也能擴大產能提升品質，而我們口罩製造商，有好的機器有好的材料，將生產更高階的產品。尤其台灣的廠商各有特色各有一技之長，口罩產業產量上可以躍升為世界第二，而且在產品的種類及特色可做為世界獨一，讓全世界的很多國家就可以想到由台灣來購買來進口，台灣不僅能夠供應給國內市場而且可以大量供應給國外，特別是友邦，更可以做一些協助。

新機具作的口罩右下方都會打上「MIT」標示，代表國家生產，也代表國家隊為台灣人民盡一份心力爭取榮譽，目前徵用日期到4月底，未來就要各憑本事，爭取外銷訂單了。

▲每片口罩右下方都打印「MIT」標示。（圖／記者唐詠絮攝）

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