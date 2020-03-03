質詢噴口水恐成感染源　林德福建議要戴口罩、麥克風罩上套子

▲林德福。（資料照／記者李毓康攝）



政治中心／綜合報導

行政院針對新冠肺炎擬定的特別預算，3日將於立法院進行審議。國民黨立委林德福擔心，立法院開議後，大家質詢時共用的麥克風上面會沾染到，若有人感染的話則所有人都會中標，因此建議，麥克風應該要罩上套子，且質詢時應該要戴上口罩。

林德福表示，麥克風上若沒有照子套著，一個人中標的化全部的人都會感染到，「這是很嚴重的問題」，他建議，活動式的麥克風再使用前都要經過酒精噴灑消毒；固定式的麥克風，每支都要罩上一個套子，最起碼要有一層隔離。

而質詢時是否建議每位委員都要戴上口罩，林德福說，最好的方式就是戴口罩，而且民意代表每天都要跑很多公共場合，要從自身做好防範。

立法院秘書長林志嘉表示，立法院每天都會進行清潔消毒，麥克風套的方案目前正在研擬中，至於質詢是否要戴口罩，院方目前不會強制。

，立法院自7日起，對所有進出人員都要求額溫才可進入，並架設「精準型熱顯像儀」4台，只要體溫高於37.4度，就會發出逼逼警示聲響，一旦確認有發燒症狀就不得進入立法院。

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