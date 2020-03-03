　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

質詢噴口水恐成感染源　林德福建議要戴口罩、麥克風罩上套子

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼林德福出席「反空汙、反核食、反深澳電廠公投說明及CF首播」記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲林德福。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

行政院針對新冠肺炎擬定的特別預算，3日將於立法院進行審議。國民黨立委林德福擔心，立法院開議後，大家質詢時共用的麥克風上面會沾染到，若有人感染的話則所有人都會中標，因此建議，麥克風應該要罩上套子，且質詢時應該要戴上口罩。

林德福表示，麥克風上若沒有照子套著，一個人中標的化全部的人都會感染到，「這是很嚴重的問題」，他建議，活動式的麥克風再使用前都要經過酒精噴灑消毒；固定式的麥克風，每支都要罩上一個套子，最起碼要有一層隔離。

而質詢時是否建議每位委員都要戴上口罩，林德福說，最好的方式就是戴口罩，而且民意代表每天都要跑很多公共場合，要從自身做好防範。

立法院秘書長林志嘉表示，立法院每天都會進行清潔消毒，麥克風套的方案目前正在研擬中，至於質詢是否要戴口罩，院方目前不會強制。

，立法院自7日起，對所有進出人員都要求額溫才可進入，並架設「精準型熱顯像儀」4台，只要體溫高於37.4度，就會發出逼逼警示聲響，一旦確認有發燒症狀就不得進入立法院。

其他人也看了這些…

政院紓困特別預算「初編600億」、推「你花錢我打折」刺激消費
經濟部：徵用口罩、禁止出口「延長到四月」
政院擬發振興抵用券刺激消費　國民黨、民眾黨團：大方向支持

更多熱門新聞…

懶人包／經濟部2階段助業者度難關　「疫情後」衝酷碰折扣優惠
懶人包／五張圖看懂行政院500億交通運輸、觀光紓困振興方案
懶人包／農委會祭7招因應新冠肺炎　68億紓困農漁民週轉金

超越藍綠，就靠她了

 
ET快訊
快訊／南韓新增477確診「全國4812感染」　機場擴大檢驗
台灣負壓隔離病房比南韓還多　醫曝「天價建置經費」：要珍惜醫療
快訊／國道3號快官段「5車連環撞」！現場多人受傷　車潮回堵5
男星揪10藝人進口罩廠「連做8.5hrs產4.2萬個」網讚：
農村貧女因「柯文哲救了她兒子一命」　從小護士一路跟進立法院
ET民調／85％憂新冠肺炎大爆發　62.9％支持公開隔離地點
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

劉樂妍嗆修健保是「賤招」　蘇貞昌：台灣健保世界誇讚「不能倒」

「一粒卡臣」被日本大讚「天才秘策」　蘇貞昌歸功年輕同仁創意

質詢噴口水恐成感染源　林德福建議要戴口罩、麥克風罩上套子

為何議員能對警察大小聲？　警界吃癟的祕密曝光

日本也有衛生紙之亂！蘇貞昌神招被日本節目大讚「天才秘策」

林珍羽、陳智菡接北市副發言人？　柯文哲5字回應

陳時中「背後男人」曝光！疫情暗藏政治未爆彈　誰有意見誰遭殃

陳揮文酸台防疫「作秀過頭」　護師工會嘆：日檢疫官戴口罩仍確診

農村貧女因「柯文哲救了她兒子一命」　從小護士一路跟進立法院

郝龍斌、江啟臣拚黨魁！就算韓國瑜228發言走鐘也不怕　衝前線狂吸韓粉

桃園活跳跳流水泰國蝦自己夾　火鍋+豐富熟食區隨你吃到飽！

天真高中生北投募款遇嬤捐1萬 誆領錢秒神隱他嘆：歡迎來台北

持台灣護照參觀被要求「第二身分證」 她遭拒聯合國門外傻眼：還要台胞證！

運將出奇招！自製「透明窗簾」防疫 完善防疫掀網讚：負壓計程車的概念

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

「不習慣戴口罩」外國人談新冠肺炎　齊聲大讚：台灣政府防疫做很好！

空服員飛機上解決緊急事件　賴珮如遇「泰國人發癢」、「幽閉恐慌症」

沒打燈右轉！轎車擦撞騎士害摔飛 下秒「加速肇逃」他傻眼下車急救援

宋茜調皮收手不給牽　宋威龍羞撩：誰先放手誰就輸了＞／／＜

超軟爛狗生！霸佔牆角側躺曬太陽　飼主掃落葉...認命抬起「腿庫」XD

劉樂妍嗆修健保是「賤招」　蘇貞昌：台灣健保世界誇讚「不能倒」

「一粒卡臣」被日本大讚「天才秘策」　蘇貞昌歸功年輕同仁創意

質詢噴口水恐成感染源　林德福建議要戴口罩、麥克風罩上套子

為何議員能對警察大小聲？　警界吃癟的祕密曝光

日本也有衛生紙之亂！蘇貞昌神招被日本節目大讚「天才秘策」

林珍羽、陳智菡接北市副發言人？　柯文哲5字回應

陳時中「背後男人」曝光！疫情暗藏政治未爆彈　誰有意見誰遭殃

陳揮文酸台防疫「作秀過頭」　護師工會嘆：日檢疫官戴口罩仍確診

農村貧女因「柯文哲救了她兒子一命」　從小護士一路跟進立法院

郝龍斌、江啟臣拚黨魁！就算韓國瑜228發言走鐘也不怕　衝前線狂吸韓粉

劉樂妍嗆修健保是「賤招」　蘇貞昌：台灣健保世界誇讚「不能倒」

防疫優先　台南市社會局提醒人民團體會議可申請延期召開

綠燈了車卻不走還有焦臭味　枋寮警即刻救援駕駛好感動 　

拒送早餐到醫院「老闆娘訴苦衷」　網友撻伐無奈強調：真的沒有歧視護理人員

「一粒卡臣」被日本大讚「天才秘策」　蘇貞昌歸功年輕同仁創意

快訊／國道3號快官段「5車連環撞」！現場多人受傷　車潮回堵5km

快訊／逼近5000！南韓新增477確診「全國4812感染」　機場擴大檢驗

大元一脫「炸出硬挺三角背肌」　媽媽傻眼一字評…男粉讚嘆：我都練不出

質詢噴口水恐成感染源　林德福建議要戴口罩、麥克風罩上套子

為何議員能對警察大小聲？　警界吃癟的祕密曝光

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

政治熱門新聞

柯文哲出狠招　卡死全國警政人事

「柯文哲救了她兒子一命」　蔡壁如成忠心部屬

振興券每張200元　最快5日拍板

疫情暗藏政治未爆彈　蘇貞昌成陳時中背後男人

「正忠排骨」爭議　黃暐瀚提這點建議

林俊憲修法：一年沒在台183天健保增至1萬2

中國籍享健保？　陳柏惟不能接受

陳揮文酸台防疫作秀　護師工會神回

即／移民署首任署長吳振吉病逝　享壽77歲

柯文哲延攬主播陳智菡

ET民調／85.0％擔心肺炎在台大爆發

啟用醫護人員駐所　侯友宜：讓防疫英雄無後顧之憂

無懼韓國瑜228走鐘發言　郝江搶韓粉

外交部：不論有無WHO幫助台灣官員會捍衛國家

更多熱門

相關新聞

台負壓隔離病房比南韓還多　醫曝20億天價：要好好珍惜

台負壓隔離病房比南韓還多　醫曝20億天價：要好好珍惜

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，截至2日確診人數已激增至4335例。胸腔重症醫師蘇一峰表示，大家開始驚訝為何南韓土地是台灣的3倍、人口2倍多，卻只有與台灣相當多的1000床負壓隔離病房呢？他解釋原因並說，「希望大家能一起共同珍惜保護台灣的醫療資源與醫護人員，是我們面對疫情時在第一線的無價珍寶！」

WHO駐伊朗員工也感染　疫情衝擊61國

WHO駐伊朗員工也感染　疫情衝擊61國

日本也有衛生紙之亂！蘇貞昌神招被日本節目大讚「天才秘策」

日本也有衛生紙之亂！蘇貞昌神招被日本節目大讚「天才秘策」

超市貨架全空　雪梨女：像世界末日

超市貨架全空　雪梨女：像世界末日

韓男星去完大邱被隔離！「帶女友偷溜飛日本玩」還囂張PO照

韓男星去完大邱被隔離！「帶女友偷溜飛日本玩」還囂張PO照

關鍵字：

林德福立法院新冠肺炎武漢肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「最美趙敏」劉玉璞猝死家中…3天後才發現！

就是愛亞洲妹！56歲影帝掰了日籍前妻「新歡像未成年」網看傻

口罩國家隊無償支援　換算薪破500萬

下波冷空氣更強、雨更多「全台變天」　最低溫時間曝

余文樂潮牌衣「手勢圖案」挨轟滾出大陸！

南韓確診4335例　走錯哪步才爆發

柯文哲出狠招　卡死全國警政人事

木星走鐘獎「沒穿內衣」現身

成語蕎是謝和弦前女友！Keanna被嗆小三…親揭內幕

韓返台1歲嬰遭3拒打疫苗　母控成人球

澎湖驚傳兵馬俑出土？真相曝光笑慘

阿樂「下半身全透視」主持被看光！

跟老公恩愛…「婆婆1舉動」嚇壞女星：超尷尬

孕婦突胎停急需手術…耳溫高醫院拒收治！

一開始驗不到！　醫：新冠肺炎是「偉大偽裝者」

更多

最夯影音

更多
桃園活跳跳流水泰國蝦自己夾　火鍋+豐富熟食區隨你吃到飽！

桃園活跳跳流水泰國蝦自己夾　火鍋+豐富熟食區隨你吃到飽！
天真高中生北投募款遇嬤捐1萬 誆領錢秒神隱他嘆：歡迎來台北

天真高中生北投募款遇嬤捐1萬 誆領錢秒神隱他嘆：歡迎來台北

持台灣護照參觀被要求「第二身分證」 她遭拒聯合國門外傻眼：還要台胞證！

持台灣護照參觀被要求「第二身分證」 她遭拒聯合國門外傻眼：還要台胞證！

運將出奇招！自製「透明窗簾」防疫 完善防疫掀網讚：負壓計程車的概念

運將出奇招！自製「透明窗簾」防疫 完善防疫掀網讚：負壓計程車的概念

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面