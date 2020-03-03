WHO駐伊朗員工也感染！疫情衝擊61國　譚德塞：仍可遏止

▲譚德塞關切南韓、義大利等疫情。（圖／路透）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾2日專電

世界衛生組織今天公布2019冠狀病毒疾病擴散逾60國，最關切韓國、義大利、伊朗及日本疫情，並證實世衛伊朗辦事處一名員工也感染。

歐盟已將疫情警示調升至「中至高等」。世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）2日下午在日內瓦世衛總部記者會上說明疫情最新情況。中國過去24小時回報單日206例2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）病例，為1月22日以來新低。但中國以外國家單日新病例持續快速增加，高出中國近9倍。

譚德塞說，目前最令人關切情勢不在中國，疫情爆發以來，中國以外有61個國家迄今累計逾8700例病例，其中主要來自韓國、義大利、伊朗和日本。他進一步表示，韓國逾4200起病例、22例死亡，雖然約占中國以外所有國家病例半數，但韓國病例主要來自5個已知群集的可疑案件，而不是社區，「這很重要 ，顯示監測措施奏效，疫情仍可遏止」。

其他57個受影響的國家中，有38國報告10例或少於10例，19國報告1例。他強調，而且目前超過130個國家尚未發現病例，因此對抗疫情不是一條單行道，還有機會控制。

譚德塞指出，世衛專家已經抵達德黑蘭，將支持伊朗應對疫情。不過，他證實世衛在伊朗辦事處的一名員工檢測出陽性，屬於輕症。針對義大利疫情蔓延，今天歐洲聯盟執委會主席范 德賴恩（Ursula von der Leyen）召開記者會，宣布歐 洲疾病預防管制中心（ECDC）已升高對歐盟人民的風險 警示級別。她在記者會表示是自「中等」調升至「高等」。但ECDC後來釐清，是調升至「中至高等」（moderate to high）級別。

此外，范德賴恩任命了一個由5名高級官員組成的 新的病毒因應小組，整合包括危機應對、健康、經濟、 運輸和邊境等議題。 歐盟表示，現在不需恐慌，所有人都需要保持專注 ，繼續對抗疫情。截至目前，尚未有成員國表示將在申 根地區進行內部邊境檢查。歐盟國家衛生部長訂6日開會，進一步討論因應 2019年冠狀病毒疾病相關措施。