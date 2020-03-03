台灣負壓隔離病房比南韓還多　醫曝「20億天價經費」：要好好珍惜醫療資源

▲蘇一峰製作台日韓三國圖表，「台灣醫療能力領先世界，需要大家好好珍惜。」（圖／翻攝蘇一峰網站）

記者陳俊宏／綜合報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，截至2日確診人數已激增至4335例。胸腔重症醫師蘇一峰表示，大家開始驚訝為何南韓土地是台灣的3倍、人口2倍多，卻只有與台灣相當多的1000床負壓隔離病房呢？他解釋原因並說，「希望大家能一起共同珍惜保護台灣的醫療資源與醫護人員，是我們面對疫情時在第一線的無價珍寶！」

蘇一峰2日在臉書說，最近大家最關心的新聞莫過於是，南韓的新型冠狀病毒病案數目來到4000例，而南韓政府也正式宣布國內的負壓隔例病房只有1000床，不夠使用，許多病人將會住在普通病房，甚至返家自主隔離治療。

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蘇一峰指出，於是大家就開始驚訝，為何南韓的土地是台灣的3倍、人口2倍多，卻只有與台灣相當多的1000床負壓隔離病房呢？他解釋，大家可能不知道建置負壓隔離病房所需耗費的成本，自己曾工作的醫院把一間加護病房病床，改建成負壓加護病房，當時施工的經費預估是250萬元。

▲▼蘇一峰說，目前全台有1100床的負壓隔離病房。圖為彰化醫院的負壓隔離病房。（圖／彰化醫院提供）

蘇一峰表示，如果全台的每一間病房改建成負壓隔離病房的工程費用，為100萬到200萬之間，目前全台1100床的負壓隔離病床，當初要從病房改建則共花費11億到22億之間。

蘇一峰說，所以一個國家的醫療水準是經年累月所累積下來的，並非一蹴可及；不只是20億的病房改建經費，大家也別忘記，還要有多少多年辛苦培育出的醫療專業人員站在第一線（無價），「希望大家能一起共同珍惜保護台灣的醫療資源與醫護人員，是我們面對疫情時在第一線的無價珍寶！」他也製作圖表提到，日本則有1800床負壓隔離病床，「台灣醫療能力領先世界，需要大家好好珍惜。」