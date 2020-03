澳洲首例社區傳播「超市貨架全空」　雪梨女傻眼：像世界末日！

記者黃翊婷/綜合報導

澳洲新南威爾斯州衛生廳長哈扎德(Brad Hazzard)2日宣布,當地一名31歲醫師和一名41歲婦女確診,成為澳洲首例社區傳播病例。消息傳開後,超市搶購潮變得更誇張,住在雪梨的米莉坦言,感覺就像是世界末日即將到來一樣。

▲隨著疫情延燒,各國陸續出現物資搶購潮,超市貨架幾乎全空。(圖/達志影像/美聯社)

哈扎德說明,確診的31歲醫師尚不清楚是如何受到感染,但41歲婦人的哥哥先前才從伊朗返回,不排除就是感染源。雖然澳洲已經限制部分國家人民入境,但新冠肺炎疫情仍舊持續延燒,總理莫里森(Scott Morrison)曾坦言,這波疫情可能會爆發全球大流行。

對此,澳洲民眾紛紛前往超市搶購物資,推特上也有許多網友PO出民眾排隊等結帳的照片。住在雪梨的米莉(Milly)表示,人們的反應就像是世界末日即將來臨,「我把家中多餘的房間通通當成儲藏室,存放大量豆子罐頭、蔬菜罐頭、水果罐頭和衛生紙。」

▲澳洲墨爾本弗林德斯街車站外戴口罩的人仍算少數。(圖/路透)

另一名同樣住在雪梨的婦人雷根(Dianne Regan)提到,為了與疫情長期抗戰,家人還買了一個大冰箱儲存新鮮食物,並開墾新菜園,「除了食品之外,我們還有一大堆口罩和洗手液,因為我很早就開始囤積。」

雷根聲稱,疫情在澳洲爆發之前曾和一名香港朋友聊天,得知中國湖北各城市陸續封城,馬上意識到情況不對勁,「我當下立即感到很害怕」,因為家中除了抵抗力不佳的83歲老母親,女兒也患有嚴重的氣喘,所以才會提早狂買防疫用品。

