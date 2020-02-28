228受難者家屬喊「廢中正廟」　府：去威權化由行政院研議討論中





▲總統蔡英文出席二二八中樞紀念儀式，頒發恢復名譽證書。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

今年是二二八事件的73週年，中樞紀念儀式主題定為「轉型正義、繼續向前」。針對受難者家屬廖英豪致詞時提到中正紀念堂去威權化議題，總統府發言人丁允恭回應，目前正在由行政院研議討論中。

廖英豪致詞時表示，紀念儀式會場附近有一個「中正廟」（中正紀念堂），對很多二二八受害者來說，那就是加害者的存在，如果不把中正紀念堂拿掉，就像一把刀插在受害者心中，每個受害者的心都在淌血。

針對二二八受難者家屬提「中正紀念堂去威權化」，丁允恭表示，有關中正紀念堂未來去威權化轉型相關規劃，目前正在由行政院研議討論中，相信會有符合人民期盼、落實轉型正義，同時也促進社會和解、國家團結的方案向國人提出。

面對二二八事件走過73年，總統蔡英文致詞時表示，今天台灣的自由民主，是經過好幾代人的努力，如今228的威權真相，比過去更清晰，時間證明，願意面對歷史的社會不會因此分裂，正因為我們勇於面對過去的錯誤，民主才會更加鞏固，「我們不能辜負過去一代又一代的前輩」。

蔡英文強調，我們應當共同省思極權政治帶給人民的不幸，省思自由民主的必須捍衛珍惜。她感嘆，228的悲劇，不應該在世界上任何一個角落發生，「毋忘228，毋忘人民反抗威權、爭取自由民主的最深願望。」