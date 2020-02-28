美國會新冠肺炎聽證會　「台灣遭WHO排除」成焦點





▲外交部發言人歐江安。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

美國聯邦眾院外委會亞太小組美東時間27日針對新冠肺炎舉行聽證會，會中「台灣遭WHO排除」成了討論焦點，現場包含友我議員及出席作證之國務院亞太副助卿費德瑋（Jonathan Fritz）均曾為台灣聲援。對此，外交部發言人歐江安表示感謝。

歐江安表示，外交部注意到美國聯邦眾院外交委員會亞太小組於美東時間27日針對「新型冠狀病毒」（COVID-19)疫情舉行聽證會，在場多位眾議員曾關切台灣遭WHO排除處境。費德瑋回應指出，台灣因中國大陸阻擋而被排除於WHO令人無法接受，使我國無法從WHO取得即時資訊，也無法與WHO其他會員國完整、即時分享經驗，美國將持續努力推動台灣有意義參與WHO。

歐江安指出，「新型冠狀病毒」疫情持續擴散全球，引起國際社會高度關切與憂心，更加凸顯疾病無國界，以及台灣參與WHO等國際組織的必要性與急迫性。不僅美國國會議員提出多項決議案、聯名致函或在聽證會中為我聲援，美國行政部門也已多次公開重申美國政府強烈支持台灣參與世界衛生大會。

歐江安強調，外交部由衷感謝美國政府、國會及民間友人對於台灣國際參與鼎力相助，也再度呼籲WHO及ICAO等聯合國專門機構抗拒中國政府的不當施壓，應廣納各方意見，秉持專業考量，儘速就台灣的參與做出適當安排，以確保全球防疫無漏洞。