台南學甲蜀葵花文化節228連假首日開幕　黃偉哲：戶外活動有益身心

▲「2020唸戀學甲蜀葵花文化節」活動28日隆重開幕，市長黃偉哲參與開幕儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



「2020唸戀學甲蜀葵花文化節」活動28日隆重開幕，市長黃偉哲參與開幕儀式，與頭港鎮安宮福德正神「軟身伯公」同台祈福，祈求國泰民安、風調雨順。

相當關心當地發展的立委賴惠員、市議員謝財旺、方一峰、穎艾達利，也到場共襄盛舉，會場聚集相當多遊客，但由於是戶外活動，參與者都顯得相當輕鬆開心，黃偉哲市長漫步花田間，欣賞綻放的蜀葵花，民眾見到都相當開心要求合照。





黃偉哲表示，台南CP值最高的產業文化季就屬學甲蜀葵花文化季，一開始由學甲人自籌經費自力舉辦，後來區公所、農會以及農業局加入共同舉辦，雖然經費不多但創下很好的效益，相當感謝學甲人的投入，是學甲的驕傲也是台南的驕傲。在疫情緊張的時期，到戶外活動是舒緩壓力的最好方式，歡迎大家到學甲觀賞蜀葵花放鬆心情。市府明年會在預算許可下挹注更多經費協助，讓學甲蜀葵花文化節每年都有不同的美。

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學甲蜀葵花季在每年2~3月中下旬，都吸引約10萬人次前來參觀。配合休耕農地活化政策，在休耕田區種植佔地4公頃的蜀葵花海，每朵綻放的蜀葵花，從人工育苗、種植、澆水、除草、中耕、疏植及施肥，每個環節都需用心栽培與管理，學甲區公所連續七年投入大量密集人力，配合在地里長、社區居民及台南地檢署易服勞動役親手栽種，不假專業，没有華麗的裝飾，純粹天然的花卉景色，相當值得一看。





除了蜀葵花，會場另搭配約20公頃的小麥、油菜、紅黎、粉萼鼠尾草、雞冠花、百日草…等各式花海，呈現豐富繽紛的層次；此外還有以鼠年為主題「閃耀學甲、菲妮茉鼠」的裝置藝術，是由在地子弟莊銘憲設計、企業廠商及慈濟宮經費贊助的創意花燈，另結合環保局提供黃金鼠奇航、愛與幸福、綠野仙蹤、阿拉丁、糖果屋及小豬等10組熱門童話美學作品共同展示，更增添蜀葵園區日夜不同美景，歡迎各地朋友利用假期前來玩賞。

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