花蓮各界追思228　徐榛蔚：用愛與包容解決紛爭促進祥和

▲▼花蓮各界代表出席228事件73週年追思紀念會，縣長徐榛蔚帶領默哀。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

悠揚樂音中，花蓮「二二八事件73週年紀念儀式暨追思紀念音樂會」28日於北濱公園曙光橋旁和平廣場舉行，縣長徐榛蔚、花蓮縣二二八關懷協會理事長鄭英賢帶領現場民眾默哀，並在紀念碑前獻上百合花，會場氣氛莊嚴，與會者同感追思。

追思音樂會由信義國小、國風國中、中正國小、游偉及謝欣惠的表演揭開序幕，紀念儀式上，縣長徐榛蔚帶領眾人共同為二二八罹難者默哀一分鐘、獻花致意，並敲響3聲和平鐘，面向紀念碑行三鞠躬禮，氣氛肅穆祥和。

▲徐榛蔚帶領民眾獻花致意。

「以銅為鏡，可以正衣冠；以古為鏡，可以知興替；以人為鏡，可以明得失。」徐榛蔚表示，二二八事件迄今73年，每年的追思活動，除了告慰受難者在天之靈，期許撫慰受難家屬心中傷痛外，也更提醒我們以史為鑑，莫讓歷史重演，希望大家用愛與包容的心化解紛爭，為社會帶來祥和與和諧。

▲徐榛蔚呼籲用愛與包容化解紛爭，為社會帶來祥和與和諧。

徐榛蔚感謝前縣長傅崐萁任內將紀念碑遷移至此，和平廣場面向浩瀚太平洋，希冀大家能夠擁有大海般的胸襟，讓台灣這塊土地充滿愛與包容；她也感謝二二八關懷協會歷任理事長年年舉辦隆重的紀念活動，提醒我們和平與自由得來不易，期盼每年聚首在此，共同追思。

與會人士包括立法委員傅崐萁、花蓮市長魏嘉賢、縣議員張美慧、黃振富、花蓮縣工商發展投資策進會總幹事張福檳、縣府客家處長彭偉族等及二二八事件受難者家屬。

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