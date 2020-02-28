因應新冠肺炎疫情　彰化228紀念活動縮小規模辦理

▲彰化縣長王惠美致贈百合花。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣紀念228和平紀念日活動因應肺炎防疫，調整縮小活動規模及參與人數，今天在北斗鎮228暨人權紀念館舉行，縣長王惠美在會中指出，目前已經積極選址設置228紀念碑讓大家能紀念追思緬懷，同時現在是防疫期，雖然彰化曾出現確診病例，但目前疫情都已經控制得宜，提醒民眾做好防護，千萬不要恐慌。

▲全體人員俯首闔眼，誠心祝禱。（圖／彰化縣政府提供）

現場有彰化縣228關懷協會創辦人林才壽、彰化縣228關懷協會理事長楊澤民及受難者及家屬參與祈福默禱，活動以「希望曙光」揭開序幕，藉著樂曲的悠揚旋律，釋放曾受到恐懼、對立的心靈，並將傷痛轉化為「自由、祥和、希望」，期能拉近彼此的隔閡，消弭因事件產生的歧見、對立與衝突。

▲縣長王惠美致詞。（圖／彰化縣政府提供）

今年的紀念日活動首度與文化局「春遊郡守人權藝起玩」人權紀念館導覽等結合，並於會後由彰化縣文化局志工隊北斗分隊導覽紀念館館藏之二二八事件文案史料，追思先人事略，崇尚社會和平自由。

▲228暨人權紀念館。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美說，228事件源自於當年行政官署查緝私煙，因為衝突規模擴大，後來才衍生許多的遺憾。從事件發生至今，已歷經73年，對於事件受難者及家屬來說，傷痛真實存在，記憶依舊歷歷在目，希望藉由和平紀念活動的舉行，表達對於受難者及家屬最誠摯的感念與關懷，撫慰受難者及家屬的創痛。

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