陳建仁談台灣疫情：沒聚集感染、沒持續性感染鏈

▲副總統陳建仁。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

副總統陳建仁26日接受《日本產業經濟新聞社》專訪。對於台灣目前新冠肺炎的疫情，陳建仁表示，沒聚集感染、沒傳染鏈。

陳建仁表示，台灣目前控制的情況是相當不錯，確診個案裡，實際上可以分成三部分，一部分就是來台灣觀光的大陸客；另一部分就是在中國感染的台商，回來以後傳給太太或是先生、或傳給家人，大部分都是家庭傳染的零星家族聚集病例。

至於第三部分，陳建仁指出，就是去中、港、澳旅遊的人，有一例子是父母跟2個兒子到義大利米蘭去，搭飛機的時候得到感染，飛機機艙空間狹窄，飛行時間長，容易彼此感染，加上在香港轉機，香港機場裡也有很多大陸旅客，可能有廣州來的、浙江來的、或武漢來的，一起坐飛機，坐12、13個小時就感染了。

陳建仁認為，現在台灣的這些個案，絕大部分都能追溯到感染來源，目前的狀況看起來，都還是家族內的感染，「我們沒有像韓國的新天地教會，或是新加坡的神召會，因為宗教聚會而得到傳染，就是沒有所謂的聚集感染」。

陳建仁提到，台灣目前為止，從在國外得到感染的人數，比在國內感染的人數要來得多，且沒「感染以後又一直傳下去的傳染鏈」，沒從這個家庭傳到那個家庭，沒持續性感染鏈，相對來講，感染情況算是有限的，卻讓醫護和防疫人員投入很大的心力去做。

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