228連假訂房率達九成　花蓮警疏導交通不忘防疫

▲▼鳳林分局除了針對各觀光景點及易壅塞路段（口）加強規劃勤務。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

春節連續假期過後嚴重特殊傳染性肺炎疫情仍持續延燒不斷，接連而來為期3天的228國定連假，鳳林分局除了針對各觀光景點及易壅塞路段（口）加強規劃勤務，佈署疏導警力，也不忘提醒堅守崗位的基層員警自身防疫工作，疏導任務不忘防疫，鳳林警分局嚴陣以待。

今年的228連續3天的假期，據統計花蓮地區各大飯店及民宿訂房率高達9成，顯示民眾因為防疫相關措施，暫停戶外活動已累積相當壓力，好不容易228連假到來，相對疫情沒有其他縣市來的嚴重又山明水秀適合戶外活動的花東地區，成為民眾外出旅遊散心的首選。

▲鳳林警分局疏導任務不忘防疫。

為因應即將湧入的人潮、車潮，鳳林分局將在各觀光景點如台11線的天空步道、北回歸線及易壅塞的路段如台9線的萬里溪橋、光復糖廠、台九線大全段等，加強規劃疏導警力，全力維護轄區交通順暢並加強防制交通事故，全體同仁以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」之目標全力執行任務。同時在分局週報會議上，分局長特別提醒各所所長，對於執勤同仁近距離接受民眾詢問時，對於防疫應注意事項仍不可忘卻，務必時時提醒同仁注意安全。

鳳林分局分局長黃國師表示，花蓮縣擁有得天獨厚的天然美景，吸引無數中外遊客造訪，但也因為幅員遼闊，常有遊客因疲勞駕駛、超速行駛、酒後駕車、未注意車前狀況等因素，造成事故不斷，讓原本美好的假期，蒙上了不愉快的回憶。呼籲民眾駕車行駛務必遵守道路交通安全規則規定，確實遵守道路交通標誌、標線、號誌及員警的的指揮行駛，行駛至交岔路口，確實減速慢行互相禮讓，以免發生遺憾事故。

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