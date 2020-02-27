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黃偉哲發放防疫武功秘笈　打擊冠新肺炎百戰百勝

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▲台南市長黃偉哲27日上午特別到東區德高厝上帝廟與東區區長及里長、衛生局與民政局共同攜手合作，發送防疫摺頁和手冊給民眾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲27日上午特別到東區德高厝上帝廟與東區區長及里長、衛生局與民政局共同攜手合作，發送防疫摺頁和手冊給民眾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲27日上午特別到東區德高厝上帝廟與東區區長及里長、衛生局與民政局共同攜手合作，發送防疫摺頁和手冊給民眾，衛生局健康報馬仔粉絲專頁也將同步進行活動臉書直播，歡迎所有市民好朋友一起來互動，以平常心打擊武漢肺炎「知己知彼 百戰百勝」。

全球冠新肺炎（武漢肺炎）疫情未降溫，市府特別印製防疫手冊及摺頁，教市民朋友們充分的準備、從容的應對，讓進行居家隔離、居家檢疫、自主健康管理中的民眾，安心在家度過14天的檢疫期。

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▲台南市長黃偉哲27日上午特別到東區德高厝上帝廟與東區區長及里長、衛生局與民政局共同攜手合作，發送防疫摺頁和手冊給民眾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，這些摺頁將發送到各個家戶，而防疫手冊則是發給居家隔離及居家檢疫的民眾，全市防疫總動員，武功秘笈在手，面對武漢肺炎有撇步！防疫手冊及摺頁裡宣導的撇步就是要「好好洗手」、提醒您「洗手五時機」就是吃東西前、照顧小孩前、看病前後、上廁所後、擤鼻涕後一定要把手洗乾淨，還有注意呼吸道衛生及咳嗽禮節並妥善處理分泌物。

民眾如有發燒、咳嗽等不適症狀，要盡速就醫，告知醫師旅遊史及接觸史，各級學校都已經陸續開學，生病了要在家休息，以防止發生呼吸道傳染病群聚感染。接受自主隔離或自主檢疫自主健康管理的民眾，要『安、靜、能、繫、望』，就是安(safety)：安全。 靜(calming)：平靜鎮定。能(efficacy)：提升效能感。繫(connectedness)：保持聯繫。望(instilling hope)：灌注希望，自我勉勵打氣，詳細閱讀手冊資料，接受民政局及衛生局人員的關懷，時時注意體溫狀況，不要隨意趴趴走，如有生活或防疫問題可撥打台南市衛生局防疫專線（06-2880180）或疾病管制署免付費防疫專線1922（或0800-001922） ，有任何心情問題請撥打24小時免付費安心專線1925，或來電預約衛生局免費心理諮商06-3352982（上班時間）。有民生需求，可撥打福利諮詢專線1957。市府24小時專人專線服務不打烊，陪您站在第一線，全市防疫總動員，居家生活好安心。

►75%酒精的乾洗手來啦！

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