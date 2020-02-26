228連假加上大學開學日　 永康警規劃疏導防塞車

▲永康分局交通組與轄區派出所所長，前往拜會崑山科技大學等3所大專院校，請校方提醒學生務必注意返校交通安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應228連續3天假期及3月2日大學開學日，除觀光、返鄉車潮，恐尚有大學生返校潮，針對交通安全及順暢，永康分局26日由交通組與轄區派出所所長，前往拜會崑山科技大學、台南應用科技大學及南台科技大學3所大專院校，請校方提醒學生務必注意返校交通安全，並就降低學生發生交通事故等議題進行意見交換。

為讓永康區228連假期間交通順暢，永康分局規劃相關疏導措施，自2月27日下午4時起至3月1日晚間8時止，將派員在永康、大灣交流道周邊重要道路機動進行交通疏導。建議短程用路人多利用替代道路通行，南下橋頭、路竹，北上麻豆、新營可多利用【台1線、台17線、台20線】或利用【國道3號與國道8號】通行，在尖峰時刻反而能節省更多時間，避免塞在車流當中。另本次國道有新措施，國道1號北向大灣至永康路段（323K+650至320K+700）開放路肩通行，開放期程為2月28日至3月1日每日7時至晚上7時，永康分局也將善用科技，成立Line通訊群組及監看路口監視器，掌握最新路況，遇有路況即時透過廣播電台提醒用路人即早使用替代道路，並跨局處橫向聯繫，與高公局、交通局等市府團隊相互合作，發揮最大效益。

永康分局長呂世明提醒民眾，228連續假期外出旅遊，如遇各路段車多壅塞，請用路人遵守交通管制措施及指示牌引導路線耐心行駛，配合員警指揮手勢循序行進；另外呼籲用路人嚴禁於道路紅線違停、併排停車，保持路口淨空，並再次呼籲行經路口務必禮讓行人；為了保障生命安全，切記不要酒後駕車，共同維護行車順暢及安全。

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