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黃偉哲關心藥局人力不足　促成志工支援口罩實名制防疫服務

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▲台南市長黃偉哲力促台南市志願服務團體，投入人力支援社區藥局口罩實名制防疫服務工作，共同發揮公私協力力量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲力促台南市志願服務團體，投入人力支援社區藥局口罩實名制防疫服務工作，共同發揮公私協力力量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應口罩實名制度造成社區健保藥局工作負荷加重，台南市長黃偉哲除了感謝藥師全力配合政府政策，也指示社會局媒合台南市志願服務團體，促請投入人力支援工作，共同發揮公私協力合作的力量！

全國健保藥局自2月20日起每天配送400片成人口罩和200片兒童口罩供應民眾購買，以紓解開學及日常需求，第一線藥師人員日前反映人力不足問題，在黃偉哲市長指示下，台南市社會局連結社區照顧關懷據點、佛光山南台別院、慈濟台南分會、台南市社區守望相助巡守大隊協助藥局支援現場人力，提升口罩實名制實施效能，解決藥局人力短絀困擾。目前有25家藥局提出人力需求，已媒合20個社區照顧關懷據點、佛光山南台分院、慈濟台南分會共計約40餘名志工。

▲台南市長黃偉哲力促台南市志願服務團體，投入人力支援社區藥局口罩實名制防疫服務工作，共同發揮公私協力力量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，親自走訪藥局體驗分裝口罩並目睹民眾排隊購買盛況，深刻體會第1線人員辛勞及承受的壓力，台南市約有500多家社區健保藥局，共同承擔此次武漢肺炎口罩配發任務，社區健保藥局藥師除了應付民眾日益增加的口罩需求，且因應開學，藥師公會亦分派藥師到學校、社區做防疫宣導，業務執行相當吃力。為了守護市民健康，市府各局處齊心協力，全面動員防疫工作，針對有人力需求的藥局連結志工資源，定時定點支援人力，共同為捍衛疫情盡一份心力。

黃偉哲希望能夠結合在地鄰近據點志工及志願服務團體，參與防疫事務，不僅加深民眾防疫觀念，也透過公私部門合作模式，整合在地資源，建構社區健康資源網絡，發揮己利利人的精神，共同實現「希望家園」的理念。

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