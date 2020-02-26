屏東口罩增銷售點　27日起兒童不受單雙號限制…每7日一次可買4片

▲因應開學需求，屏東縣口罩26日晚起增銷售點，27日起兒童不受單雙號限制，每7日可購買1次兒童口罩4片。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

27日起屏東縣兒童健保卡購買口罩不受身分證字號尾數單雙號限制，每7日可購買1次兒童口罩4片或成人口罩2片，另每人每次最多可代持3張13歲以下兒童健保卡購買口罩，以因應進入開學季學童口罩需求量。另針對偏鄉學童口罩需求，已由衛生所主動提供如需購買協助。縣府表示，校園防疫不可輕忽，呼籲家長仍需準備口罩給學童戴至學校。

屏東縣口罩實名制自6日開賣以來，由縣長潘孟安帶起「我OK，你先領」活動，讓真正需要的人先購買口罩政策奏效，加上口罩產能逐漸穩定，各口罩販售點每日配送量增加，縣內目前216個健保藥局及33個鄉鎮衛生所的成人及兒童口罩皆充足仍有庫存，雖然縣內目前無武漢肺炎確診案例，但國際疫情仍然嚴峻，衛生局呼籲民眾防疫觀念不可鬆懈，建議民眾依實名制規定定期購買口罩，以便不時之需。

衛生局表示，為利民眾購買口罩更便利，除了統計冷熱點外，另外也將前一天各販售點口罩庫存量彙整由多至少排序，於每日上午公佈於網站供民眾參考，26日起將再增加晚間販售點公告服務便利上班族，衛生局強調屏東縣口罩庫存仍充足，不論平日、假日，白天及晚上都有提供販賣口罩，讓口罩購買全天化，服務更到位。

►茶樹精油乾洗手組