網傳送同學兩盒口罩　高嘉瑜笑：若說我唱歌好聽才是真的

▲高嘉瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊亞璇／台北報導

受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，中央宣布口罩實名制政策，近日網路卻流傳，「高嘉瑜同學的女兒」出來爆料，台灣疫情已經失控等假消息。對此，立委高嘉瑜26日回應笑稱，呼籲網友說「高嘉瑜本人唱歌超好聽」，如果有加這句，台灣人都會認為他寫的是真的。

高嘉瑜表示，網友以用不同帳號名稱到處留言，內容全部都是一樣，說他人的媽媽是高嘉瑜在「台北一中」的同學，民進黨黨員可以拿到口罩，新北疫情已經失控，主動兩盒口罩送他們，說高嘉瑜超甜的，人好好。

高嘉瑜澄清，相信台灣沒有人知道台北一中，據暸解應該是指建中，但她自己是北一女，就而且算是同學的小孩，也沒有一次生十幾個小孩，有不同帳號，還寫長篇大論，她的同學的小孩最大也只有六歲，「我這麼年輕怎麼可能小孩這麼大」，很不合邏輯。

高嘉瑜也開玩笑說，「說我人超甜人好好，是很難認否啦」，呼籲五毛網友記得加一句，「高嘉瑜本人唱歌超好聽」，如果有加這句，台灣的人都會認為他寫的是真的，請一定要加，「高嘉瑜很愛唱歌，有唱歌給我們聽，唱歌好好聽」。

至於是否報警抓假消息源頭，高嘉瑜認為，網路造謠抹黑時有所聞，防不慎防，五毛寫的不合邏輯大家笑話一場，但是如果用一個真假難辨的留言，就很難消毒跟澄清，面對這樣的留言也不想浪費司法資源，疫情緊繃，警察很辛苦，非必要不會輕易提告，惡質的重傷還是會提到以正視聽。

高嘉瑜呼籲，拜託網友看到類似的網路留言一定要去查證，五毛在疫情緊繃還有閒情逸致翻牆，用虛構內容抹黑造謠，就可以知道大陸對於疫情的態度已經是擺爛跟放任了。

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