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南韓版口罩之亂！空拍驚見「無盡人龍」　蘇貞昌：可以學台灣實名制

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▲南韓大邱,新冠病毒,新冠肺炎,排隊。（圖／路透） 

▲南韓疫情最嚴重的大邱地區出現了極長的排隊人龍。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

南韓新冠肺炎確診病例激增，截止25日已經有977例，導致南韓各地出現口罩搶購潮，甚至有韓國的媒體說應該學台灣「口罩實名制」。行政院長蘇貞昌25日表示，台灣口罩實名制的成功並非突然，有賴全台灣人多年來的努力，建立健保卡制度及良好公衛環境，讓世界覺得台灣是可以學習的國家。

全國藥師公會25日召開記者會，推動「挺台灣加入WHO」連署活動，行政院長蘇貞昌、副院長陳其邁、衛福部長陳時中等人特地到場出席，感謝藥師們連日來為台灣防疫的付出與貢獻，為扛起第一線「口罩實名制任務」而經常受民眾責罵，期間蘇貞昌甚至兩度向全體藥師們鞠躬。

▲▼蘇貞昌台北市藥師公會記者會後前往致意。（圖／記者呂佳賢攝）

▲蘇貞昌出席全國藥師公會舉辦的記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

蘇貞昌表示，新冠肺炎發生後全世界都在面對，而今天（25日）韓國的民眾排長龍在買口罩「破口大罵」，韓國的媒體說應該學台灣「口罩實名制」，「這就可見因為有各位的幫忙，台灣這個做法，讓世界覺得，台灣是可以學習的國家，台灣是可以學習的地方。」

蘇貞昌強調，台灣口罩實名制的成功也並非突然，有賴台灣全體國人多年來的努力，建立健保卡的制度以及良好的公衛環境，台灣在新冠肺炎疫情險峻的時刻，在被美國醫學專家說「將是世界第二慘」後，「我們現在還能守住第一關，就是因為各位的出力幫忙，所以我要向各位鞠躬。」

據悉，南韓新冠肺炎確診病例激增，導致南韓各地出現口罩搶購潮，疫情最嚴重的大邱地區甚至出現極長的排隊人龍，當地連鎖超市E-Mart大邱分店在開賣後，短短2小時內就售出48萬個口罩。韓國聯合新聞通訊社報導表示，同樣與大陸往來頻繁的台灣，其對於口罩管理的做法，可以供韓國政府參考。

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