蔡英文就職典禮地點遭爆　總統府行文北市就給了這個「但書」

▲總統蔡英文。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

台北市長柯文哲26日出席活動時又爆中央的料，透露總統蔡英文520就職典禮打算辦在台北流行音樂中心。據了解，當初總統府行文給市府時就給了但書，強調「屆時如遇天災或疫情嚴峻等不可抗力因素，將取消借用」。

柯文哲近日多次為了是否公開疫情的問題槓上中央政府，這幾天又因為是否要舉辦媽祖遶境活動，各界爭論不休，認為大型群眾活動影響防疫工作。

他上午在出席新新公園啟用典禮時，則主動拋出蔡英文5月就職典禮的相關訊息，爆料將在台北流行音樂中心舉辦一事；不過他也補充但書，「因為牽涉到疫情問題，所以他也不曉得（是否有變數）」。

對此，總統府幕僚表示，在總統大選結束後，按往例都會進行總統副總統就職典禮相關規劃準備，之前的籌備工作確實有保留這個場地的選項，但當時已經有考量疫情的變數，預留變化的可能，亦明確告知台北市政府「屆時如遇天災或疫情嚴峻等不可抗力因素，將取消借用」。

不過，總統幕僚指出，總統日前也已指示內部，防疫工作優先，暫停籌辦工作，保持最大彈性因應；同時，只要疫情仍有疑慮，520將不會舉辦大型群眾活動。至於未來如何處理，都要以防疫優先來考量，依照指揮中心的專業意見，以最大彈性來因應。

▼柯文哲出席「東區2.0新新公園水森活」啟用典禮。（圖／記者楊亞璇攝）



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