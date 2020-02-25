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第31例確診「新北補習生」　侯友宜下令稽查：嚴懲不依規定退費業者

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▲新北市長侯友宜視察海山國小開學日防疫整備情形。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜視察開學日防疫整備情形。（圖／記者林敬旻攝）

 記者羅婉庭／台北報導

面對新冠肺炎（COVID-19）持續延燒，新北市長侯友宜25日下午抽查板橋某補習班，並在臉書發文表示，家長可視學生身體狀況和學習需求自行決定是否前往補習班或課照中心上課，也將依退費標準予以退費。若有相關消費爭議可至行政院消費者保護會網站進行線上申訴。

新北市政府將擴大稽查，抽檢全市補習班、課照中心，若發現有相關單位未依規定辦理，將依《短期補習班設立及管理準則》第35及36條，補習班違反相關法令規定情事，得視其情節輕重，分別為糾正、限期整頓改善或停止招生之處分。

侯友宜強調，防疫工作不能僅限校園內，許多孩子課後會前去補習，補習班內屬密閉空間，若空氣流通不佳，孩子沒配戴口罩，若有疫情發生，後果不堪設想。因此我要求所有在補習班的師生一律戴上口罩，明日起納入加強稽查項目，並隨著疫情的發展隨時調整政策，一切比照學校防疫措施。

侯友宜呼籲，所有教職人員必須加強宣導「三級防護」和「七項健康守則」包括備物資、重消毒、量體溫、勤洗手、確通報、戴口罩、生病不上課，隨時注意學生身體狀況，落實防疫措施，為學生學習環境做最高規格的安全把關。

侯友宜強調，若其情節重大，最重撤銷立案，絕對嚴懲，對於讓孩子有好的學習環境，一刻都不能輕忽。

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