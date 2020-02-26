快訊／防疫優先！蔡英文宣布：暫停5月就職典禮籌辦工作

▲總統蔡英文宣布，暫停五月就職典禮籌辦。（圖／總統府）



記者陶本和／台北報導

針對五月總統就職活動，總統蔡英文25日公布三點決定，包括：暫停籌辦工作、防疫優先，以及一切配合中央流行疫情指揮中心的專業意見辦理等裁示。

蔡英文表示，將暫停籌辦工作，保持最大彈性因應疫情變化；第二，會以防疫優先，只要疫情仍有疑慮，520就職將不會舉辦大型群眾活動；最後，一切配合中央流行疫情指揮中心的專業意見辦理。

蔡英文表示，她要感謝慈濟、佛光山、法鼓山，以及全國各地媽祖、保生大帝、玄天上帝、慈惠堂系統等信仰的團體，因為擔心信眾的聚集造成防疫的風險，陸續宣布暫停、延後大型活動，或改以線上法會等其他方式取代。



蔡英文說，在這個關鍵時刻，要謝謝各方信眾的體諒。大家的慈悲心，讓防疫工作可以更加順利，也減輕了第一線醫護及防檢疫人員的壓力。

另外，針對台北市長柯文哲爆料蔡英文520就職典禮打算辦在台北流行音樂中心一事。總統府幕僚表示，在總統大選結束後，按往例都會進行總統副總統就職典禮相關規劃準備，之前的籌備工作確實有保留這個場地的選項，但當時已經有考量疫情的變數，預留變化的可能，亦明確告知台北市政府「屆時如遇天災或疫情嚴峻等不可抗力因素，將取消借用」。

不過，總統幕僚指出，總統日前也已指示內部，防疫工作優先，暫停籌辦工作，保持最大彈性因應；同時，只要疫情仍有疑慮，520將不會舉辦大型群眾活動。至於未來如何處理，都要以防疫優先來考量，依照指揮中心的專業意見，以最大彈性來因應。

其他人也看了這些...



►南韓版口罩之亂！空拍驚見「無盡人龍」 蘇貞昌：可以學台灣實名制

►深深一鞠躬！陳其邁致謝藥師：為了人民健康「我們一定會鞠躬盡瘁」

►第31例確診「新北補習生」 侯友宜下令稽查：嚴懲不依規定退費業者



更多熱門新聞...

►紓困條例三讀 疾管署4張圖懶人包出爐！違規趴趴走「最高可罰100萬」

►大甲媽祖遶境停辦？ 徐國勇：大型宗教活動應考慮延期

►柯文哲：大陸疫情沒控制前 台灣隨時都在危險狀態

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！