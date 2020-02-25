深深一鞠躬！陳其邁致謝藥師：為了人民健康「我們一定會鞠躬盡瘁」





▲陳其邁向醫藥師致謝。（圖／翻攝自臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院副院長陳其邁25日和衛福部長陳時中陪同行政院長蘇貞昌，向藥師公會全聯會與藥劑生公會全聯會致謝。他透過臉書表示，自己要透過深深一鞠躬，感謝他們的努力，

陳其邁表示，今天陪同蘇院長，以及陳時中部長拜會藥師公會全聯會與藥劑生公會全聯會，代表政府向全國辛苦的藥師朋友們，用深深的一鞠躬，表達感謝。

陳其邁提到，2月3日指揮中心宣布口罩販售實名制上路起，全國的藥師生們扮演第一線守護民眾的角色，不只是協助配售口罩，也傳遞正確的防疫知識，讓台灣的防疫之牆更加堅強。

陳其邁說，自去年12月31日，武漢當地僅有27例肺炎時，蘇貞昌院長便指示行政團隊一定要超前部署。當天中午自己召集會議，立刻採取行動，開始對武漢入境的旅客實施登機檢疫，是全世界第一個實施這項制度的國家。一直到今天，全國所有的防疫人員，都堅守崗位，全力與武漢肺炎對抗。

陳其邁感性說道，「台灣是我們的國家、自己的土地，我們學醫、學藥學到現在，剛好國家最需要我們的時刻，我們可以盡一己之力。我也到健保藥局看過，沒有2、3個小時，事情是無法做完的。藥師生們那種投入、奉獻人民的這種心情，我都充分體會，也深深感動。」

陳其邁強調，為了這個國家的安全與人民的健康，一定會鞠躬盡瘁，「再次鞠躬，謝謝藥師生朋友們！」