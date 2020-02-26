美至今只檢測426人、確診57例！　專家憂：不是病例少，只是沒檢測

▲美國目前確診病例累計57例。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者賴韻如／綜合報導

美國新冠肺炎（COVID-19）目前僅檢測426人、確診病例累計57例。有媒體報導，美國疾病管制與預防中心（CDC）在本月分發給全美的檢驗試劑盒出現問題，導致拖延了檢測速度，對此，有不少專家越來越擔心，美國的病例數少並不是病毒尚未在境內傳播，而是因為沒有進行檢測。

據《華盛頓郵報》報導，韓國已對超過3萬5000人進行新冠肺炎檢測，但美國卻只檢測了426人，且還不包含從鑽石公主號郵輪撤回的美國遊客。而目前，除了亞特蘭大的CDC之外，大約只有12個州和地方實驗室有能力進行檢驗，但本月初又出現檢驗試劑盒配件固故障問題。

▲美國撤離滯留武漢僑民。（圖／達志影像／美聯社）



美國衛生當局建議，目前只對呼吸道出現症狀、近期去過中國或是與感染者有密切接觸的「少數人」進行檢驗。對此，有許多公共衛生專家認為，目前疫情在伊朗、義大利、新加坡以及韓國都已經紮根並且迅速傳播，現在應是美國擴大檢測範圍的時候了。

傳染病專家也擔心，除了目前公共衛生單位發現的14例確診病例之外，一定還有其他為檢測到的病患，被認為是感冒或者流感。最令專家恐懼的是，新冠肺炎已經開始在中國以外的國家傳播，但沒人知道美國是否也是如此，因為他們並沒有開始廣泛檢測。