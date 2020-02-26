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美民主黨總統初選　桑德斯氣勢大好遭抨擊

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▲▼ 美國聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社南卡羅來納州查爾斯頓25日綜合外電報導

在美國民主黨總統候選人提名戰中氣勢正盛的聯邦參議員桑德斯，今天在南卡羅來納州辯論會遭同黨競爭者抨擊，對手還指俄羅斯明知桑德斯會選輸才暗中拱他出線。

桑德斯（Bernie Sanders）的對手之一彭博（Michael Bloomberg）表示，俄羅斯知道桑德斯會在今年11月3日的總統大選中輸給現任總統川普，所以才暗中替桑德斯助選。

擁有億萬財產的前紐約市長彭博在上次辯論中慘遭對手圍攻，他這番話意指日前報導稱美國情報官員認為俄羅斯正在幫桑德斯拉抬選情。

彭博對桑德斯說：「（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）覺得川普應該當美國總統，這就是為什麼俄羅斯在幫你贏得初選，好讓你輸給他。」

作為回擊，桑德斯喊話：「嗨蒲亭先生，如果我當上美國總統，相信我，你將無法再干預美國選舉。」

▲▼ 美國民主黨25日進行黨內辯論。（圖／達志影像／美聯社）

這場辯論是2月的第3場，也是民主黨整個初選過程中的第10場。在29日的南卡羅來納州初選及14州於下週「超級星期二」投票之前，這是最後一次辯論。

「超級星期二」意指這天有多個州同時舉辦總統候選人初選投票，對選情影響特別大。

所有參選人爭取到好表現的壓力都很大。前副總統拜登（Joe Biden）不久前還在全國民調中名列前茅，現在卻必須在南卡羅來納州勝出，才有希望繼續角逐。

印第安納州南本德市（South Bend）前市長布塔朱吉（Pete Buttigieg）、聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）和克羅布查（Amy Klobuchar），以及環保人士思特爾（Tom Steyer）也拚命避免被淘汰的下場。

桑德斯在愛阿華州、新罕布什爾州、內華達州的前3場初選投票獲得可觀支持，在這場競賽中居於領先。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）

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