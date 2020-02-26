香港財政15年來首現赤字！財長宣布「發防疫紅包」估未來5年也不妙

▲香港財政司司長陳茂波（左四）。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港財政司司長陳茂波26日在立法院宣讀新一份《財政預算案》，並報告上一年的預算情況，他表示，由於成立了防疫抗疫基金，預計2019／20年度的赤字為378億元，這是港府15年來首度出現財政赤字，且隨著更大一波的防疫財政措施推出，預計明年的赤字將飆到1391億元，且未來5年也都會呈現赤字。

▼香港新冠肺炎病例數持續增加。（圖／達志／美聯社）

陳茂波指出，2019／2020年度政府帳目見紅，是香港15年來首度出現財赤，且未來5年的預測仍是赤字，主要受中美貿易摩擦、反修例風波，以及新冠肺炎疫情影響，「過去6個月，我先後公布合共4輪紓困措施，涉及金額逾300億元，連同最近因應新型冠狀病毒疫情成立的300億元防疫抗疫基金，導致上一年度出現赤字。」

陳茂波提到，2020／2021年度而言，受外圍經濟和疫情影響，預期本港經濟仍面對收縮壓力，企業經營困難，失業率攀升，所以，今年的預算案以「撐企業、保就業、振經濟、紓民困」為主軸，推出支援市民及企業的措施，包括現金發放計劃。

▼反送中風波對香港經濟造成重創。（圖／路透社）

陳茂波還說，儘管他對香港的根本優勢和長遠前景很有信心，但也不能不審慎評估目前情況對政府來年收入的影響，預期稅收和賣地收入會減少，加上更大規模的逆周期財政措施和持續增加的經常開支，明年的財赤預計為1391億元，相等於本地生產總值4.8％。

陳茂波強調，雖然這個赤字金額為歷來最高，但只要仔細檢視其組成，便會發現赤字中的超過1200億元，與現金發放計劃及其他一次性紓緩措施有關，不會構成長遠財政承擔。

陳茂波稍早也宣布了「現金發放計劃」，他表示，政府將向18歲以上的香港居民發放1萬港元（約3.9萬新台幣），一方面鼓勵及帶動本地消費，另一方面紓緩市民的經濟壓力，措施預計將惠及約700萬人，涉及約710億元（約2700億新台幣）開支。

▼香港防疫人員全副武裝。（圖／達志影像／美聯社）