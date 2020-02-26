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快訊／日政府將要求「2周內大型活動考慮取消或延期」！　安倍晉三證實

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▲▼ 日本首相安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

根據NHK、共同社最新消息，日本首相安倍晉三今（26）稍早表示，政府將要求未來2周有要舉辦大型體育文化活動的組織單位考慮取消或延期，因為現階段是日本遏止新冠肺炎（COVID-19）疫情的關鍵時刻。

安倍晉三今午在首相官邸提到，未來這2周內是防止疫情擴大的重要時刻，考慮到聚集許多人的全國性體育、文化活動存在大規模感染的風險，政府將要求辦大型活動的單位考慮取消或延期，或是縮小規模。

此外，安倍晉三也提到，自27日起，若海外人士申請入境日本的14天內，曾經去過南韓大邱市、慶尚北道等地，除非有特殊情況，將拒絕入境。

根據New Digest網站最新疫情統計，除了鑽石公主號郵輪有691人感染之外，日本境內以北海道35人確診為最多，依序是東京都32人、愛知縣20人、神奈川縣17人、和歌山縣13人、千葉縣10人、熊本縣5人、石川縣4人、沖繩縣3人、福岡縣2人、京都府2人，櫪木縣、琦玉縣、長野縣、三重縣、大阪府、奈良縣、德島縣各1人；另外，撤僑專機有14人確診，官員有7人感染。

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