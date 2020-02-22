國防部勸導官兵取消前往「高風險」29國！

▲軍方勸導官兵取消前往疫情高風險地區。（圖／軍聞社）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，國防部22日表示，針對「疫情高風險」的29個國家，勸導官兵取消前往或是延後前往。

面對疫情持續升溫，國防部表示，針對近期預劃前往疫情高風險國家旅遊官兵，要求各部隊主官善加勸導，若無特殊原因，「應取消前往或延後前往」，避免暴露在感染武漢肺炎的風險中；此外，近期已從疫情高風險國家返國官兵，也應配合中央流行疫情指揮中心的14天管理要求。

這29個疫情高風險國家，包括中國大陸、新加坡、日本、香港、韓國、泰國、馬來西亞、越南、德國、澳洲、美國、法國、澳門、英國、阿聯、加拿大、印度、菲律賓、義大利、俄羅斯、西班牙、斯里蘭卡、芬蘭、柬埔寨、尼泊爾、比利時、瑞典、埃及、伊朗。

國防部提到，國軍負有保國衛民的職責，戰力的維護，涉及國家安全，國軍國軍任何單位、營區絕對不能發生群聚感染事件。國防部說，面對疫情越來越嚴峻，部隊的防疫工作最為重要，部隊是群聚的團體，稍有不慎就可能造成群聚感染，斲傷部隊整體戰力，危害國家安全。

國防部指出，周邊國家已有肇生部隊內感染案例，國軍引以為鑒，面對疫情可能肇生的影響，戰備任務絕對不能有空窗與罅隙，必須做好完善的規劃，用「最壞的打算與最好的準備」，密切分工、相互支援。

此外，國防部也要求，國軍各部隊、機關、學校除了進行營門人員體溫量測工作外，針對進入營區的施工廠商、會客等人員，均應進行嚴格體溫量測工作，杜絕營內防疫死角。