　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國防部勸導官兵取消前往「高風險」29國！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

憲兵239營戰備操演　勤訓精練衛中樞

▲軍方勸導官兵取消前往疫情高風險地區。（圖／軍聞社）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，國防部22日表示，針對「疫情高風險」的29個國家，勸導官兵取消前往或是延後前往。

面對疫情持續升溫，國防部表示，針對近期預劃前往疫情高風險國家旅遊官兵，要求各部隊主官善加勸導，若無特殊原因，「應取消前往或延後前往」，避免暴露在感染武漢肺炎的風險中；此外，近期已從疫情高風險國家返國官兵，也應配合中央流行疫情指揮中心的14天管理要求。

這29個疫情高風險國家，包括中國大陸、新加坡、日本、香港、韓國、泰國、馬來西亞、越南、德國、澳洲、美國、法國、澳門、英國、阿聯、加拿大、印度、菲律賓、義大利、俄羅斯、西班牙、斯里蘭卡、芬蘭、柬埔寨、尼泊爾、比利時、瑞典、埃及、伊朗。

國防部提到，國軍負有保國衛民的職責，戰力的維護，涉及國家安全，國軍國軍任何單位、營區絕對不能發生群聚感染事件。國防部說，面對疫情越來越嚴峻，部隊的防疫工作最為重要，部隊是群聚的團體，稍有不慎就可能造成群聚感染，斲傷部隊整體戰力，危害國家安全。

國防部指出，周邊國家已有肇生部隊內感染案例，國軍引以為鑒，面對疫情可能肇生的影響，戰備任務絕對不能有空窗與罅隙，必須做好完善的規劃，用「最壞的打算與最好的準備」，密切分工、相互支援。

此外，國防部也要求，國軍各部隊、機關、學校除了進行營門人員體溫量測工作外，針對進入營區的施工廠商、會客等人員，均應進行嚴格體溫量測工作，杜絕營內防疫死角。

ET快訊
南韓男陳屍家中被發現　屍檢竟驗出新冠病毒陽性..成境內第3例
男國道爬出變形車體求救爆頭慘死！肇逃車主落網辯：什麼都不知道
鑽石公主號返台19人一採結果出爐！二採今晚23:30進行
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「總統已經是2.0版本」蘇貞昌：蔡英文可迎向新挑戰

陳水扁不信初選民調　蔡英文喊話獨派：團結打拼才有勝選機會

總統初選廝殺3個月...蔡英文、賴清德齊喊團結拚2020大選

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度8萬網友湧臉書致意

蔡英文：感謝賴清德展現民主風度！也讓團隊努力做到更好

蘇貞昌行政院會當面噹韓國瑜：不要把中華民國稱為「地區」

「呼籲大家支持蔡英文！」賴清德706字感言：該是團結一致的時候了

快訊／賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過韓國瑜、柯文哲

快訊／不只贏賴清德！蔡英文初選民調狂勝韓國瑜、柯文哲

快訊／中華民國「地區」惹議　韓國瑜斥：口誤卻被猛打

蘇貞昌駁口罩之亂：被罵都忍下來「如果當時出口，現在連2片都沒有」

想生小孩必看！他們算養酷炫總花費粗估噴542萬卻喊：辛苦！但很值得

中研院7人團隊合出肺炎治療藥　加班14天完成純度97%瑞德西韋

婁峻碩❤焦凡凡3年戀是真的！　「低調放閃照」曝光甜出蜜

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

嬰兒房發現毒吸管！月嫂認了...　「新生兒驗出安毒」母親每晚痛哭

體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停

課文延伸談廢死、同志平權惹議　小學老師翁麗淑：這比分數重要

外送員返家路口疑未減速遇死神！撞拖板車慘死...家屬崩潰痛哭

蔣萬安要求公開24例「北部女」縣市 陳時中當場反問：公布就能安心嗎？

以前講母語會被處罰！蔡英文：政府鼓勵大家講母語「這就是民主價值」

因應疫情「做最壞打算」！嚴德發指示三軍部隊：預做隔離措施準備

騙認識軍中高官可承攬軍服生意！扯女3年狂吸「4千萬」　超慘下場出爐

公主號、武漢包機「5關鍵」大不同　知情人士：政治操作的是中國大陸

吳斯懷「台灣弱者說」　張雅琴痛批：他絕對是來唱衰的

國防部勸導官兵取消前往「高風險」29國！

江啟臣轟國民黨主席補選一國多制　批縣市黨部讓改革成笑柄

高雄市府防新冠肺炎搞視訊　居家檢疫14天不舒服..醫生隔空看診

侯友宜召集17醫院及感染專家：「視同社區感染」提升防疫規格！

怒嗆「胡析延」出來面對　柯文哲：惡意留假資料當然追殺你

高中木聯／選秀大物林子豪開轟　預約對決穀保雙投

姪子變性太美了！愛上姑丈寧當小三　甚至迷倒生父被強吻

免疫力太強也GG！急診醫曝「內訌自傷」慘下場…推這8點達到平衡

快幫本汪吹毛毛！「皺眉鬆獅寶」堅持抱洗衣機　美容師笑翻：有夠懶

2孩失蹤竟再婚！她迷「末日邪教」恐嚇前夫別阻撓：有天使幫我收屍

大專足聯／中國男籃國家隊體能教練執教文化　招生不足仍堅持帶心

不斷更新／義大利出現第2起死亡案例　伊朗增10例確診「1人已病逝」

白牌車司機群聚結案！接觸者框列252人採檢都是陰性

不想成為你的負擔…罹癌女準備跳進新店溪！老公淚崩喊話：我會永遠陪妳

今晚到明晨北東迎雨！明起連3天回暖「西半部高溫逼近30°C」

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

政治熱門新聞

這項一週4次風險降6成 　謝震武驚呆了

找到牽手了！時力議員閃婚大22歲教授

北市男子「胡析延」全填假資料　12日入境失聯至今

「阿才的店」老闆病逝...享年54歲！

蔣萬安問北部女　陳時中：公布就能安心嗎

蔣萬安提「研發出疫苗」獎勵1億！陳時中：獎勵金都支持

居家檢疫者失聯還填假資料！柯文哲要「胡析延」出來面對

新北失聯男「管永安」謊報地址重罰10萬！

怒嗆「胡析延」出來面對　柯P：留假資料當然追殺你

居家檢疫失聯管永安找到了！藏身淡水橋下尋獲

罷韓總部違法最高罰100萬　高市選委會回應了

「如果口罩出口，現在連2片都沒有」蘇貞昌：我們被罵都忍下來了

穿防護衣、塑膠袋裝行李…鑽石公主號返台先過6關！　

買口罩被藥局威脅報警　外交官之妻背景曝光

更多熱門

相關新聞

白牌車司機群聚結案！

白牌車司機群聚結案！

白牌車司機家庭群聚案件宣告結案！中央流行疫情指揮中心表示，案19（白牌車司機）相關中部家庭群聚，共採檢接觸者256人，其中4名家人確診，分別是司機的媽媽、外甥女婿以及妹妹(案20至23)，其餘252人皆為陰性；在感染源的部份已經確認司機曾載送的浙江返台台商體內驗出新冠肺炎抗體。

能戴20次　上海推循環使用口罩

能戴20次　上海推循環使用口罩

蔣萬安要求公布北部女資訊　陳時中拒絕

蔣萬安要求公布北部女資訊　陳時中拒絕

藝人無預警登台獻唱　新人超驚喜

藝人無預警登台獻唱　新人超驚喜

因應疫情「做最壞打算」！嚴德發指示三軍部隊：預做隔離措施準備

因應疫情「做最壞打算」！嚴德發指示三軍部隊：預做隔離措施準備

關鍵字：

台灣防疫蘇貞昌武漢肺炎肺炎防疫口罩N95陳其邁賴清德外交部歐江安

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦爸擅自丟光Keanna東西：就是把妳掃地出門

2020年將出現「類肺炎的全球疾病」　靈媒神準預測遭翻出

吳兆絃帥爸曝光！

國三連環撞釀1死4傷！男乘客下車遭撞擊慘死

「嬰兒房搜出毒吸管」月嫂認了　網轟該死

監獄疫情爆發！竟是獄警隱瞞旅遊史

居家檢疫逃跑！南投男「展開環島之旅」往南跑

這項一週4次風險降6成 　謝震武驚呆了

養女下海拍A片：我是性愛動物　名導支持！

口罩原料能撐多久　真相曝光：台灣超猛

劉真病危16天…醫曝「存活機率」！

病毒專家：台灣已明顯社區感染

WHO揭「湖北確診驟減」真相：遏疫情之窗縮小

劉真「從胸口下刀」裝葉克膜搏命16天！

外孫女「探病5分鐘」確診！醫師說話了

更多

最夯影音

更多
蘇貞昌駁口罩之亂：被罵都忍下來「如果當時出口，現在連2片都沒有」

蘇貞昌駁口罩之亂：被罵都忍下來「如果當時出口，現在連2片都沒有」
想生小孩必看！他們算養酷炫總花費粗估噴542萬卻喊：辛苦！但很值得

想生小孩必看！他們算養酷炫總花費粗估噴542萬卻喊：辛苦！但很值得

中研院7人團隊合出肺炎治療藥　加班14天完成純度97%瑞德西韋

中研院7人團隊合出肺炎治療藥　加班14天完成純度97%瑞德西韋

婁峻碩❤焦凡凡3年戀是真的！　「低調放閃照」曝光甜出蜜

婁峻碩❤焦凡凡3年戀是真的！　「低調放閃照」曝光甜出蜜

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面