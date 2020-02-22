「請問今晚住誰家」藝人無預警登台獻唱　三好飯店新人超驚喜

▲藝人無預警出現在新人面前賀喜。（圖／雲林三好飯店提供，以下同）

記者唐詠絮、蔡佩旻／雲林報導

雲林縣民曾雅婷與先生陳顗夫相戀3年多，決定攜手共度下半輩子，今在斗六三好國際酒店舉辦婚宴。東森超視「請問今晚住誰家」節目團隊無預警進場，主持人舞陽、竇智孔、賈斯汀與阿喜等人上台恭喜，並以獻唱恭喜兩人，讓曾雅婷直呼：「好開心」。

三好飯店指出，「請問今晚住誰家」是以工代宿主軸的實境節目，本周到雲林實鏡拍攝，其中一站就是「三好國際酒店」，加上曾雅婷、陳顗夫今午辦婚宴，安排主持人上台表演才藝，送給新人一份特別的婚宴禮物。今天中午，新人攜手進入宴會廳後，舞陽、竇智孔等人西裝筆挺進，並接過主持人麥克風，自彈自唱兩首歌，更輪流祝福曾雅婷、陳顗夫倆白頭偕老、永浴愛河，讓雙方親友留下深刻意象。

請繼續往下閱讀...

▲藝人無預警出現在新人面前賀喜。

面對新冠肺炎嚴峻衝擊，對餐飲業打擊不小，但三好飯店今天有4場喜宴，仍席開超過70桌，總經理董長春說，受2019新型冠肺炎疫情影響，飯店春酒、用餐與團體入住有下滑的趨勢，目前已規畫因應措施，爭取不同客戶。至於婚宴專案，因新人多已確認日期也發出喜帖，多數如期舉辦，受疫情影響，也有另一半來自疫區或觀望疫情進度而延期者，反倒是賓客擔心感染，有缺席狀況。

▲曾雅婷與陳顗夫選擇在三好飯店舉辦婚宴。

曾雅婷(36歲)從事廣告業，陳顗夫(36歲)則是飛機維護工程師，兩人都是中南部子弟北漂工作，3年前經朋友介紹認識、交往，都喜歡逛夜市、到景點旅遊與出國，兩人觀念相近且相處融洽，決定攜手踏上紅地毯。陳顗夫覺得，太太曾雅婷個性單純，交往中情感真誠付出，讓他想呵護太太一輩子。曾雅婷則是被先生陳顗夫的孝順感動，加上廣告業工時長，先生的細心呵護，讓她認定先生是，「可以託付終生的人」。

曾雅婷曾因工作，曾數次到「三好國際酒店」參加活動，認可飯店場地與服務，為避免親友奔波，決定文定、婚宴都在三好舉辦，開心有藝人進場表演，讓婚禮更精彩，更讓親友親身參與錄影，與現場欣賞藝人表演，留下最深刻的美好回憶。

▲曾雅婷與陳顗夫互許終生。

►生火了！連我媽都用到發光