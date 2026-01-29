　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠憂助理費除罪挾帶陳玉珍版　牛煦庭承諾自肥法案不會借屍還魂

▲▼立委陳玉珍。（圖／記者李毓康攝）

▲立委陳玉珍。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

藍委陳玉珍去年底推動「貪汙助理費除罪化」修法惹議，立法院今（29日）黨團協商藍委牛煦庭另提的版本。綠委提到，提高助理權益是好事，但修法要定性做立委補助費用，這是有疑慮的，如果將詐領助理費樣態定性，回歸《貪污治罪條例》，就比較沒爭議。白營認同應定義清楚，也有綠委質疑，會不會協商完到院會又是陳玉珍的版本。牛煦庭承諾，他也反對「大水庫」，自己會堅持這個版本，不會出現「借屍還魂」，協商一小時沒共識，會議裁示後續依照法規處理。

助理費除罪化修法引起爭議，立法院司法法制委員會今（29）日針對國民黨立委牛煦庭版法案進行協商，民進黨立委陳培瑜批評，法案逕付二讀還要綠營幫忙補救，希望屆時不要看到過水協商，或是表決時夾帶陳玉珍「自肥」的版本。

莊瑞雄表示，助理薪資提升，各黨不會有意見，但為何國民黨提修法卻讓助理炸鍋？就是想「摸蜆仔兼洗褲」，想解決「一些事情」，這就是受到質疑的地方，公費本來是國家的水庫，變成立委的水庫就有除罪化問題，這才是核心。政治有灰暗的地方，有人拜託黨團就要交個案子，不然牛煦庭這麼好的形象怎麼會提這個案子？要就講清楚，如果涉及幫某人解套、詐領助理費除罪化，這些要釐清。

白委陳昭姿也認同，過去法規對助理費規範確實不夠明確，不分黨派都發生助理費爭議，人數不少，但法院本身對於助理費的定義也非常歧義，至少要在法律上把助理費定義清楚，不要再模糊，法制化方向一定要做，這些錢是國庫的支出，該給助理的不能少。

提案的牛煦庭坦言，原本修法讓輿論譁然，他也反對「大水庫理論」，黨內也有很多不同意見才有新版本，在藍營版本中也是由立法院直接匯款到助理戶頭，希望外界不實資訊到此為止。他也提到，根據行政院主計總處的總預算編制手冊中，民代的公費、 研究費及助理人員待遇補助等，法律上本就是補助性質，如果搞人頭、非法詐領，該被判刑還是會判刑。

費用部分，立法院人事處長黃瑞月報告時表示，根據修法版本，是按立委歲費五倍，加上黨團助理部分，計算起來一年就會增加1億465萬，加上專業加給部分涉及證書跟學歷，用最寬估的方式，113位立委各14位助理、4個黨團16位助理，律師加給1萬5千、碩士學歷3千，就要3億5千萬，還有資深加給部分，計算之後就會增加7900萬，還有年終、在職金跟各種補助部分。

莊瑞雄表示，牛煦庭這是個懺悔的版本，轉向了，制度化是好事，給你比讚，大家一起促成，但有一個地方要講清楚，修法要定性做立委補助費用，這是有疑慮的地方。沈伯洋也指出，既然要法制化為何不將詐領助理費的樣態定性，如果是詐領就回歸《貪污治罪條例》，這樣就沒有爭議。陳培瑜也質疑，會不會這邊協商後，到院會卻夾帶陳玉珍「自肥」的版本。

對於質疑，牛煦庭承諾，「我就會堅持這個版本，請你放心」，不會出現「借屍還魂」。但協商一小時後，該案仍未有共識。會議主席翁曉玲裁示，協商無法達成共識，後續依照法規處理。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
501 2 4927 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
在地傻眼！　「10年未營業」神秘商旅將開幕
鍾欣怡嫁孫樂欣「遭強烈反對」！不顧勸阻披婚紗嫁了　12年後吐
黃仁勳抵台先發養樂多、三明治　停留四天「首站去剪頭髮」　
快訊／台股收盤大跌！　創史上單日最大量
賈永婕表示參選北市長「絕對不可能」　加碼一事「任期內不再開放

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台中蛋雞場爆禽流感疫情　卓榮泰指示農業部隨時支援

土方跨縣市不收　劉世芳：持續協調、地方農曆年前需修自治條例

綠憂助理費除罪挾帶陳玉珍版　牛煦庭承諾自肥法案不會借屍還魂

鄭麗文稱「中國是親人、美國是恩人」　民進黨團：認賊作父、恩將仇報

黃守仕退選控抹黑　黃國昌金釵「陳語倢」：雙方已溝通過盼紛擾停止

行政院三策略解土方之亂　讓剩餘土石方管理回到正軌

解土方之亂　卓榮泰籲各縣市建公有土方暫置場、農曆年前啟用

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

黃暐瀚：蔡英文2028不會挑戰賴清德！　要挑戰也是陳其邁、蕭美琴

法務部調查人員特考刪身高限制　今年起適用

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

台北東區街頭施暴！小黃運將拒載喊「關門小力點」　遭拖下車痛扁

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

地產詹哥老實說精華 EP294

20歲年輕人北捷沒讓優先席　68歲男揮拳揍臉怒喊：台灣教育失敗

台中蛋雞場爆禽流感疫情　卓榮泰指示農業部隨時支援

土方跨縣市不收　劉世芳：持續協調、地方農曆年前需修自治條例

綠憂助理費除罪挾帶陳玉珍版　牛煦庭承諾自肥法案不會借屍還魂

鄭麗文稱「中國是親人、美國是恩人」　民進黨團：認賊作父、恩將仇報

黃守仕退選控抹黑　黃國昌金釵「陳語倢」：雙方已溝通過盼紛擾停止

行政院三策略解土方之亂　讓剩餘土石方管理回到正軌

解土方之亂　卓榮泰籲各縣市建公有土方暫置場、農曆年前啟用

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

黃暐瀚：蔡英文2028不會挑戰賴清德！　要挑戰也是陳其邁、蕭美琴

法務部調查人員特考刪身高限制　今年起適用

「醫師加班費免稅」預計年前發函　醫界：盼政府加快行政作業

把3歲繼子當成沙包打！超商內揪髮拽地猛踹　狠父二審仍判7年10月

啦啦隊長學網球穿超貼！「上圍兇爆」鉛筆腿全露 真實曲線被看光

亞東醫院啟動「Doctor Car」　醫師直達事故現場救人

南韓、巴西、台灣元月股市漲幅逾1成　居全球前3名

64歲「資深美魔女」龍千玉變「棉花糖公主」　美成這樣根本少女！

在地傻眼！　高雄「10年未營業」神秘商旅將開幕

延平變電所事故釀壓降　台南新光三越中山、西門店一度供電異常

雲林男跨國走私！法國買毒「藏書本造型空盒」　領包裹當場被逮

馬丁變牛丁？陸抖盜版CORTIS突爆紅　粉絲無奈笑：甚至有表情管理

【湘荷妹妹說故事】突然反悔請媽媽獨自念書：妳是看不懂嗎XD

政治熱門新聞

幕後／台中市長協調破局　楊瓊瓔要求2月再談、江啟臣爆基層焦慮

綠營誰戰蔣萬安？戴錫欽直言「她最強」

劉書彬花整修辦公室又要換　柯文哲開罵浪費錢

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

陳菊請假超過1年請辭獲准　36萬月薪全繳回國庫！共上繳約468萬元

柯文哲有工作了！　出任國家治理學院院長

陳菊大事記！　傳「賴清德多次拒辭」陷公職爭議

獨／民眾黨傳性騷疑雲　毛嘉慶投靠白營竟爆性騷女神黨工

快訊／總統令：陳菊請辭監察院長予以免職　2／1生效

藍白分工變分手？　柯文哲笑：什麼事都有可能

藍白若否決15％關稅　總經權威專家示警：會非常震盪市場反應激烈

陳菊請辭獲准　柯文哲：就好好養病「要引誘我講人家壞話？」

快訊／陳菊多次請辭　賴清德曝原因：盼菊姐能早日康復

「無菸城市」示範區　迪化年貨大街全面禁菸

更多熱門

相關新聞

黃守仕退選控抹黑　黃國昌金釵「陳語倢」：雙方已溝通過盼紛擾停止

黃守仕退選控抹黑　黃國昌金釵「陳語倢」：雙方已溝通過盼紛擾停止

有意投入新北金山萬里議員選舉的民眾黨汐止區主任、黨代表黃守仕26日發出退選聲明，點名遭主席黃國昌四金釵之一的「陳語倢」抹黑攻擊，自己忍無可忍，決定退出議員黨內初選。對此，陳語倢今（29日）回應，一切遵從黨內初選機制，由最公平公正的全民調決定，希望紛擾停止，謠言止於智者，自己會全力以赴為民眾黨贏下重要一席，當然也要感謝黃守仕過去的努力，這件事情就停了，其實雙方都有坐下來溝通過了。

黃暐瀚：蔡英文2028不會挑戰賴清德！　要挑戰也是陳其邁、蕭美琴

黃暐瀚：蔡英文2028不會挑戰賴清德！　要挑戰也是陳其邁、蕭美琴

分析「黨內初選」殺紅眼3原因　媒體人：就是場親痛仇快的消耗戰

分析「黨內初選」殺紅眼3原因　媒體人：就是場親痛仇快的消耗戰

鄭麗文稱「大陸是我們的親人」　林濁水：頭腦要不要清醒一下？

鄭麗文稱「大陸是我們的親人」　林濁水：頭腦要不要清醒一下？

藍營法案將清倉「貪助理費除罪化、中天復活、搶黨產」　綠點名3人

藍營法案將清倉「貪助理費除罪化、中天復活、搶黨產」　綠點名3人

關鍵字：

助理費除罪化貪汙立法院國民黨民眾黨民進黨

讀者迴響

熱門新聞

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

土風舞女師被割頸爆血　借手機打給兒子喊：媽快死了

Toyz求篠崎泫寄3張性感照「讓我DIY」！

學霸男被丟包輾斃　同梯曝私下為人

27歲韓女歌手驚傳離世！　經紀公司證實

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」雙亡

他預言霍諾德爬101會摔死　翻車神隱5天被灌爆

即／台中大雅女「遭割頸10cm」送醫搶救　警調監視器緝凶中

薔薔好奇問「獄中生理需求怎解」　更生人揭細節

快訊／4檔「抓去關」新名單　電源、防疫、低軌衛星概念股全上榜

張美阿嬤農場三姊重砲開撕！揭弟出事只會躲害慘媽

土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝

立百病毒致死率75%　醫列3重點：看完你就不用慌

即／性侵狠殺長榮女大生　梁育誌3度判死逆轉改無期

即／馬斯克證實　特斯拉Model S、X正式停產

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面