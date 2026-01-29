綠憂助理費除罪挾帶陳玉珍版　牛煦庭承諾自肥法案不會借屍還魂

▲立委陳玉珍。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

藍委陳玉珍去年底推動「貪汙助理費除罪化」修法惹議，立法院今（29日）黨團協商藍委牛煦庭另提的版本。綠委提到，提高助理權益是好事，但修法要定性做立委補助費用，這是有疑慮的，如果將詐領助理費樣態定性，回歸《貪污治罪條例》，就比較沒爭議。白營認同應定義清楚，也有綠委質疑，會不會協商完到院會又是陳玉珍的版本。牛煦庭承諾，他也反對「大水庫」，自己會堅持這個版本，不會出現「借屍還魂」，協商一小時沒共識，會議裁示後續依照法規處理。

助理費除罪化修法引起爭議，立法院司法法制委員會今（29）日針對國民黨立委牛煦庭版法案進行協商，民進黨立委陳培瑜批評，法案逕付二讀還要綠營幫忙補救，希望屆時不要看到過水協商，或是表決時夾帶陳玉珍「自肥」的版本。

莊瑞雄表示，助理薪資提升，各黨不會有意見，但為何國民黨提修法卻讓助理炸鍋？就是想「摸蜆仔兼洗褲」，想解決「一些事情」，這就是受到質疑的地方，公費本來是國家的水庫，變成立委的水庫就有除罪化問題，這才是核心。政治有灰暗的地方，有人拜託黨團就要交個案子，不然牛煦庭這麼好的形象怎麼會提這個案子？要就講清楚，如果涉及幫某人解套、詐領助理費除罪化，這些要釐清。

白委陳昭姿也認同，過去法規對助理費規範確實不夠明確，不分黨派都發生助理費爭議，人數不少，但法院本身對於助理費的定義也非常歧義，至少要在法律上把助理費定義清楚，不要再模糊，法制化方向一定要做，這些錢是國庫的支出，該給助理的不能少。

提案的牛煦庭坦言，原本修法讓輿論譁然，他也反對「大水庫理論」，黨內也有很多不同意見才有新版本，在藍營版本中也是由立法院直接匯款到助理戶頭，希望外界不實資訊到此為止。他也提到，根據行政院主計總處的總預算編制手冊中，民代的公費、 研究費及助理人員待遇補助等，法律上本就是補助性質，如果搞人頭、非法詐領，該被判刑還是會判刑。

費用部分，立法院人事處長黃瑞月報告時表示，根據修法版本，是按立委歲費五倍，加上黨團助理部分，計算起來一年就會增加1億465萬，加上專業加給部分涉及證書跟學歷，用最寬估的方式，113位立委各14位助理、4個黨團16位助理，律師加給1萬5千、碩士學歷3千，就要3億5千萬，還有資深加給部分，計算之後就會增加7900萬，還有年終、在職金跟各種補助部分。

莊瑞雄表示，牛煦庭這是個懺悔的版本，轉向了，制度化是好事，給你比讚，大家一起促成，但有一個地方要講清楚，修法要定性做立委補助費用，這是有疑慮的地方。沈伯洋也指出，既然要法制化為何不將詐領助理費的樣態定性，如果是詐領就回歸《貪污治罪條例》，這樣就沒有爭議。陳培瑜也質疑，會不會這邊協商後，到院會卻夾帶陳玉珍「自肥」的版本。

對於質疑，牛煦庭承諾，「我就會堅持這個版本，請你放心」，不會出現「借屍還魂」。但協商一小時後，該案仍未有共識。會議主席翁曉玲裁示，協商無法達成共識，後續依照法規處理。