彰化和美堤防驚見騎士「頭壓爛」慘死　警火速追肇逃大貨車駕駛

▲和美堤岸道路一名機車騎士疑遭大貨車輾壓頭部身亡。（圖／民眾提供，下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣和美鎮今（29）日中午發生一起死亡車禍，一名年約74歲騎士被發現倒臥堤防道路，頭部嚴重受傷，當場死亡。案發初期現場僅遺留機車，不見其他事故車輛，警方接獲報案後，目前已掌握並找到疑似涉案的一輛大貨車，正通知駕駛人到案說明，以釐清確切的事故原因與責任歸屬。

今日上午接近11點40分，有民眾行經和美鎮工東三路旁的堤防道路時，驚見一名男子倒臥在機車旁，頭部已經被壓碎、地面留有血跡，嚇得立即報案。彰化縣消防局在11點42分接獲通報，迅速派遣人車前往救援。救護人員於11點51分抵達現場，發現該名男性騎士頭部遭受嚴重傷害，已明顯死亡，因此未送醫。現場除了死者與其機車外，並未發現其他肇事車輛，警方隨即拉起封鎖線展開調查。

警方根據現場跡證，初步了解，案發於上午11時40分許，和美鎮工一路與濱海路口往南約200公尺處，52歲李姓大貨車駕駛沿濱海路由北往南直行。此時，黃姓阿伯騎機車在大貨車後方，疑與大貨車發生擦撞，駕駛疑似未察覺後方發生事故，因而駛離現場。警方在掌握大貨車資訊後，已聯繫上李姓駕駛，要求其返回和美分局配合後續調查。

警方表示，目前大貨車李姓駕駛尚未實施酒測，而黃姓騎士已經死亡，員警未聞到其身上有酒氣。雙方駕駛人的駕照狀態經查皆正常。大貨車的車損狀況尚待詳細採證，機車則可見左側有擦損痕跡。由於騎士已不幸身亡，確切的死因，仍需待報請檢察官進行司法相驗後才能進一步釐清。