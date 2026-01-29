　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彰化和美堤防驚見騎士「頭壓爛」慘死　警火速追肇逃大貨車駕駛

▲和美堤岸道路發生機車遭大貨車輾壓頭部身亡。（圖／民眾提供）

▲和美堤岸道路一名機車騎士疑遭大貨車輾壓頭部身亡。（圖／民眾提供，下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣和美鎮今（29）日中午發生一起死亡車禍，一名年約74歲騎士被發現倒臥堤防道路，頭部嚴重受傷，當場死亡。案發初期現場僅遺留機車，不見其他事故車輛，警方接獲報案後，目前已掌握並找到疑似涉案的一輛大貨車，正通知駕駛人到案說明，以釐清確切的事故原因與責任歸屬。

▲和美堤岸道路發生機車遭大貨車輾壓頭部身亡。（圖／民眾提供）

今日上午接近11點40分，有民眾行經和美鎮工東三路旁的堤防道路時，驚見一名男子倒臥在機車旁，頭部已經被壓碎、地面留有血跡，嚇得立即報案。彰化縣消防局在11點42分接獲通報，迅速派遣人車前往救援。救護人員於11點51分抵達現場，發現該名男性騎士頭部遭受嚴重傷害，已明顯死亡，因此未送醫。現場除了死者與其機車外，並未發現其他肇事車輛，警方隨即拉起封鎖線展開調查。

▲和美堤岸道路發生機車遭大貨車輾壓頭部身亡。（圖／民眾提供）

警方根據現場跡證，初步了解，案發於上午11時40分許，和美鎮工一路與濱海路口往南約200公尺處，52歲李姓大貨車駕駛沿濱海路由北往南直行。此時，黃姓阿伯騎機車在大貨車後方，疑與大貨車發生擦撞，駕駛疑似未察覺後方發生事故，因而駛離現場。警方在掌握大貨車資訊後，已聯繫上李姓駕駛，要求其返回和美分局配合後續調查。

▲和美堤岸道路發生機車遭大貨車輾壓頭部身亡。（圖／民眾提供）

警方表示，目前大貨車李姓駕駛尚未實施酒測，而黃姓騎士已經死亡，員警未聞到其身上有酒氣。雙方駕駛人的駕照狀態經查皆正常。大貨車的車損狀況尚待詳細採證，機車則可見左側有擦損痕跡。由於騎士已不幸身亡，確切的死因，仍需待報請檢察官進行司法相驗後才能進一步釐清。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
501 2 4927 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／跟老柯搶總召　蔡其昌站出來登記
貝克漢兒撕破臉爸媽！夫妻收入靠「岳父百萬零用錢」　爽住1晚4
橄欖油「混芥花油」重罰400萬　下架逾3千瓶
周末鋒面通過「北東降雨增」　低溫再探14度
小綠人閃爍「衝進斑馬線罰500」　交部擬放寬4/1起不算違規
阿諾不P了！關濾鏡「41歲真面目現形」中空全被拍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

苗栗KTV混戰「1死3傷」！53歲男利刃深刺心臟慘死　鈍器傷追共犯

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

勇消詹能傑殉職！遺孀聲明「未設任何捐款帳號」：勿被利用善意

梁育誌性侵殺害女大生竟逃死　高雄高分檢：判決違背法令將上訴

您將獲得附近正妹青睞！假交友詐騙竄起　他點擊按鈕被騙952萬

「微信帳號升級」成詐騙新話術　境外詐團重金勾台二類電信助攻

彰化和美堤防驚見騎士「頭壓爛」慘死　警火速追肇逃大貨車駕駛

宵小猖獗！花蓮吉安自行車道護欄遭破壞　4根鋼柱遭拔走

市面上爆「披皮橄欖油」！簡陋倉庫混裝低價芥花油　2年海削千萬

父欠600萬跑路債主不放過　衝便當店撒白紙喊「快還錢」

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

台北東區街頭施暴！小黃運將拒載喊「關門小力點」　遭拖下車痛扁

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

地產詹哥老實說精華 EP294

20歲年輕人北捷沒讓優先席　68歲男揮拳揍臉怒喊：台灣教育失敗

苗栗KTV混戰「1死3傷」！53歲男利刃深刺心臟慘死　鈍器傷追共犯

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

勇消詹能傑殉職！遺孀聲明「未設任何捐款帳號」：勿被利用善意

梁育誌性侵殺害女大生竟逃死　高雄高分檢：判決違背法令將上訴

您將獲得附近正妹青睞！假交友詐騙竄起　他點擊按鈕被騙952萬

「微信帳號升級」成詐騙新話術　境外詐團重金勾台二類電信助攻

彰化和美堤防驚見騎士「頭壓爛」慘死　警火速追肇逃大貨車駕駛

宵小猖獗！花蓮吉安自行車道護欄遭破壞　4根鋼柱遭拔走

市面上爆「披皮橄欖油」！簡陋倉庫混裝低價芥花油　2年海削千萬

父欠600萬跑路債主不放過　衝便當店撒白紙喊「快還錢」

苗栗KTV混戰「1死3傷」！53歲男利刃深刺心臟慘死　鈍器傷追共犯

公婆送小姑500萬+新北市房「尪只有機械車位」她心寒！網：更值錢

《慶餘年2》金晨肇事逃逸！疑「案發現場落跑」照片瘋傳　最慘下場曝光

獨／奇美埃及展首日「法老貓扭蛋」中午就搶光　館方：協調補貨中

日網友貼「綠委搶文件影片」破百萬瀏覽　青鳥、小草洗版吵成一團

快訊／跟老柯搶總召？　蔡其昌PO照曝：在勸進下我選擇站出來登記

以色列總理手機鏡頭「貼紙遮好遮滿」　這張圖讓伊朗媒體嗨翻

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

診所只收現金「像活在1980年代」！醫曝2原因：不是避稅

布魯克林撕破臉爸媽！夫妻收入靠「岳父百萬零用錢」　爽住1晚40萬飯店

【講一句被打？】運將喊「關門小力點」 遭2兄弟拖下車痛毆

社會熱門新聞

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

土風舞女師被割頸爆血　借手機打給兒子喊：媽快死了

學霸男被丟包輾斃　同梯曝私下為人

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」雙亡

即／台中大雅女「遭割頸10cm」送醫搶救　警調監視器緝凶中

張美阿嬤農場三姊重砲開撕！揭弟出事只會躲害慘媽

土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝

即／性侵狠殺長榮女大生　梁育誌3度判死逆轉改無期

即／海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」送醫！

洗錢大亨郭哲敏開庭爽看A片　律師當小弟幫拿手機

砍殺女師前發4千字狂譙　割頸男嗆：人很多很好殺

獨／女警反告女大生誣告定讞　正妹首回應

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

即／持刀砍殺土風舞老師　兇嫌衝國道遭撞

更多熱門

相關新聞

彰化捲車底命危　奇蹟生還卻驚現「斷片」

彰化捲車底命危　奇蹟生還卻驚現「斷片」

一名44歲的陳女今年1月2日遭遇嚴重車禍，被休旅車捲入車底碾壓，現場畫面驚悚，讓許多人為她的安危揪心。她被緊急送至衛福部彰化醫院時，全身多處骨折、血氧濃度一度驟降至60%，生命垂危。歷經4次重大手術，並在加護病房與死神搏鬥14天後，終於奇蹟似地撿回一命。卻對車禍發生過程及住院期間的經歷竟完全「斷片」，出現了解離性失憶的症狀。

即／彰化騎士離奇倒地亡　疑遭輾壓爆頭慘死

即／彰化騎士離奇倒地亡　疑遭輾壓爆頭慘死

高雄男「450m闖2紅燈」　連撞2騎士還落跑

高雄男「450m闖2紅燈」　連撞2騎士還落跑

國道彰化交流道Jaguar冒白煙　駕駛竟棄車跑了

國道彰化交流道Jaguar冒白煙　駕駛竟棄車跑了

狼爺爺性侵猥褻2孫女　重判8年10月

狼爺爺性侵猥褻2孫女　重判8年10月

關鍵字：

彰化肇逃大貨車和美堤岸道路輾壓

讀者迴響

熱門新聞

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

土風舞女師被割頸爆血　借手機打給兒子喊：媽快死了

Toyz求篠崎泫寄3張性感照「讓我DIY」！

學霸男被丟包輾斃　同梯曝私下為人

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」雙亡

27歲韓女歌手驚傳離世！　經紀公司證實

他預言霍諾德爬101會摔死　翻車神隱5天被灌爆

即／台中大雅女「遭割頸10cm」送醫搶救　警調監視器緝凶中

張美阿嬤農場三姊重砲開撕！揭弟出事只會躲害慘媽

薔薔好奇問「獄中生理需求怎解」　更生人揭細節

快訊／4檔「抓去關」新名單　電源、防疫、低軌衛星概念股全上榜

土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝

即／性侵狠殺長榮女大生　梁育誌3度判死逆轉改無期

立百病毒致死率75%　醫列3重點：看完你就不用慌

即／海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」送醫！

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面