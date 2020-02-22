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白牌車司機群聚結案！接觸者框列252人採檢都是陰性

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▲▼中部家庭群聚結案。（圖／指揮中心提供）

▲中部家庭群聚結案。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

白牌車司機家庭群聚案件宣告結案！中央流行疫情指揮中心表示，案19（白牌車司機）相關中部家庭群聚，共採檢接觸者256人，其中4名家人確診，分別是司機的媽媽、外甥女婿以及妹妹(案20至23)，其餘252人皆為陰性；在感染源的部份已經確認司機曾載送的浙江返台台商體內驗出新冠肺炎抗體。

中央流行疫情指揮中心16日公布該名白牌車司機與弟弟成為新冠肺炎確診個案，且一度找不到感染來源，被懷疑為社區感染的徵兆，後續陸續確認司機的媽媽、外甥女婿以及妹妹等4人都遭受感染，調查她們曾經在1月27日的家庭聚餐同坐一桌，有密切的接觸，列為中部家庭群聚案。

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▲▼中部家庭群聚確診餐廳座位圖。（圖／王譯萱製）　　

▲中部家庭群聚確診餐廳座位圖。（圖／王譯萱製）　　

指揮中心調查司機可能的感染來源，發現曾經載過三名自大陸返台的民眾，其中又以一名從浙江返台台商有明顯呼吸道症狀最為可疑，但檢驗新冠病毒卻呈現陰性，經過台大、中研院兩方檢驗，才確認浙江台商的血液中有新冠肺炎抗體，顯示曾經感染，也判斷為司機的感染來源。

指揮中心表示，整起家庭群聚掌握接觸者共257人，除了其中1人因為腎衰竭等非肺炎因素過世外，其他256人進行載檢，當中4人確診都是司機的家人（前述弟弟、媽媽、外甥女婿、妹妹），其餘接觸者則都是陰性，當中司機的外甥女婿、妹妹工作職場還因此停工引發外界關注，所幸框列的接觸者全數採檢陰性；至於感染來源的浙江台商，3名同住家人也都陰性。

指揮中心統計，昨(21)日國內新增26例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報2,002個案，含26名確診、1,913名排除，餘隔離檢驗中(40名初驗陰性、其餘待檢驗)。確診個案中，1名死亡、其餘個案病況穩定。案24北部無旅遊史婦人相關的北部家庭群聚，掌握接觸者共465人，已採檢181人，其中2人陽性確診(案25、26)，162人陰性，其餘檢驗中。

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