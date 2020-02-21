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蔣萬安提「研發出疫苗」給1億元　陳時中：第一個臨床試驗就給獎勵

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▲國民黨蔣萬安質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨蔣萬安質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

立法院21日新會期開議，針對新冠肺炎防疫，國民黨立委蔣萬安提議，應該要提出獎勵機制，如果成功研發出疫苗者，政府獎勵金一億元。對此，衛福部長陳時中則回應指出，獎勵金部分都支持。

蔣萬安表示，看到疫苗研發有進展很高興，能不能對於現在積極投入研發的辛苦人員，給予專案獎勵金？行政院長蘇貞昌回應，非常高興國人能夠在這一次防疫最快時間，有了相當振奮的進步，過去衛福部就有有關疫苗研發的鼓勵，包含保價收購，讓國人更有意願投入研發。

陳時中補充說明，目前設定臨床試驗，第一個臨床試驗就給獎勵，臨床試驗階段分階段獎勵，若通過FDA核准，會分批次審查可以加快進度，最後都完成了，將來會有一個保價收購，銷路就會非常好。

蔣萬安說，知道現在有獎勵措施，但台灣如果研發出來，對台灣會有積極效果，希望在這一次的紓困條例版本裡面，給予一億元的獎勵金。

最後，陳時中也回應說，相關獎勵金都支持，在生技發展上能為台灣奠定非常好的基礎。

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